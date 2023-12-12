Evcil hayvanınız gerçekten televizyon izliyor olabilir mi?

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KÖPEKLER GERÇEKTEN TELEVİZYON İZLER Mİ?

Köpeğinizin hayvanlara, hareket eden nesnelere ve ekranda görünen diğer görüntülere tepki verdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Köpekler, dünyayı sarı ve mavinin tonlarında görür fakat yeşil ve kırmızı tonları seçemezler. Ayrıca, köpeklerin görüşü biraz bulanıktır.

Köpekler ekranda olup bitenleri sizden farklı şekilde işler; insan beyni hareketi tespit etmek için saniyede 16 ile 20 kareye ihtiyaç duyarken köpeklerin bu süreci algılamak için 70 kareden daha fazlasına ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Köpekler gerçek hayatta da dikkatlerini çeken şeylere tepki verir, hatta köpeğin cinsine göre tepkileri de değişebilir. Örneğin, hareket eden nesnelere doğuştan ilgi duyan av köpekleri daha fazla odaklanabilir. Çoğunlukla kokuya güvenen cins köpekleri ise ekrana bakmaktan kısa sürede sıkılabilir.