Evde Ağda Nasıl Yapılır? Evde Ağda Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Evde Ağda

Son yıllarda doğal ve ekonomik çözümler daha fazla tercih edilmektedir. Bu nedenle evde ağda uygulaması oldukça yaygın hale gelmiştir. Marketlerde satılan hazır ağda ürünleri kullanılabileceği gibi evde şeker, limon ve su ile doğal ağda da hazırlanabilir. Ancak elbette markette satılan ürünlerde doğal olmayan katkı maddeleri bulunduğundan dolayı evde ağda sıklıkla tercih edilir. Ayrıca evde ağda yapmanın en büyük avantajı doğallığın yanında hijyen kontrolünün de tamamen sizde olmasıdır. Ayrıca düzenli uygulandığında tüylerin daha geç çıktığını ve zamanla azaldığını da söyleyebiliriz. Ancak bilinçsiz uygulama ciltte tahrişe, kızarıklığa veya batık oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden uygulama öncesi ve sonrası bakım önemlidir. Peki evde ağdanasıl yapılır ve evde ağda yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Ağda Nasıl Yapılır?

En çok merak edilen konulardan biri ağda nasıl yapılır sorusu... Temel olarak ağda, tüylerin kökten alınmasını sağlayan bir yöntemdir. Evde doğal ağda hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekilde; - 1 su bardağı toz şeker

- Yarım limon suyu

- Yarım çay bardağı su Şeker ve suyu küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak eritin. Ardından limon suyunu ekleyin ve karamel kıvamına gelene kadar kaynatın. Rengi açık kehribar tonuna geldiğinde ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Hazırladığınız karışım ele yapışmayacak ama sürülebilecek kıvamda olmalıdır. Çok sıcak uygulama cildi yakabilir, bu nedenle ısı kontrolü oldukça önemlidir. Uygulama yapacağınız bölge temiz ve kuru olmalıdır. Ağdayı tüylerin çıkış yönüne doğru sürün, ardından bez veya spatula yardımıyla ters yönde hızlıca çekin. Bu adımları doğru şekilde uyguladığınızda ağda nasılyapılır sorusunun aslında teknik ve dikkat gerektiren bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.

Evde Ağda Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Başarılı bir uygulama için evde ağda yaparken nelere dikkat etmek gerekir sorusu oldukça önemlidir. İşte dikkat edilmesi gereken temel noktalar… - Cilt temiz ve kuru olmalıdır.

- Tüyler çok kısa olmamalıdır (ideal uzunluk 3-4 mm).

- Ağda çok sıcak olmamalıdır.

- Aynı bölgeye üst üste çok fazla uygulama yapılmamalıdır.

- İşlem sonrası nemlendirici kullanılmalıdır. Bu detaylara dikkat ederek cilt tahrişini minimuma indirebileceğinizi söyleyebiliriz. Ayrıca adet dönemi gibi cildin hassas olduğu zamanlarda uygulama yapmak ağrı hissini artırabilir. Bu nedenle uygun zamanı seçmek de önemli. Uygulama sonrası kızarıklık oluşması normaldir ancak uzun süreli tahriş varsa cilt dinlendirilmeli. Ağda Yapmanın Püf Noktaları Daha pürüzsüz ve uzun süreli sonuç almak için bazı teknik detaylara dikkat etmek gerekir. İşte ağda yapmanın püf noktaları; 1- Tüy yönünü doğru belirleyin.2- Ağdayı ince tabaka halinde sürün.3- Çekerken hızlı ve tek hamle yapın.4- İşlem sonrası soğuk kompres uygulayın.5- Peeling işlemini 2-3 gün sonra yapın (batık oluşumunu önlemek için).