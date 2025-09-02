Evde bakım Eylül maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım desteği ödemeleri, her ay olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte, binlerce vatandaş ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte, yeni tutarlar ve güncel ödeme takvimiyle ilgili tüm ayrıntılar…
Evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar, Eylül ayı evde bakım maaşı ödeme takvimine odaklandı. Memur maaş katsayısındaki güncellemelerle birlikte yardım miktarlarında da artış yaşanırken, ödemeler zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Peki, Eylül ayı evde bakım yardımı ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte ödeme sürecine dair son bilgiler…
2025 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Eylül ayı henüz hesaba geçmedi. Geçen ay maaş ödemesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.