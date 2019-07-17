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Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi 2019

Evde bakım aylığı sorgulamaları internet ortamında yapılabiliyor. Vatandaşların, maaş ödemelerinin yatıp, yatmadığı gibi sorulara hızlıca yanıt veriliyor. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının takibinde verilen evde bakım aylığı nedir? e-Devlet üzerinden evde bakım aylığı sorgulaması nasıl yapılır? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı alabilmek için üç şart aranıyor. Bunlar ailenin gelir durumu, hastanın sağlık raporu ve son olarak muhtaçlık durumu. Bu üç şarta göre bağlanan evde bakım aylığı e-Devlet üzerinden ve SMS olarak sorgulanabiliyor. Her ay bankaya gitmeden paranın yatıp yatmadığını internet ortamında hızlıca sorgulayabiliyorsunuz.

Evde bakım aylığı, sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen maaştır.

İşte e-Devlet üzerinden ve SMS ile evde bakım aylığı ödeme bilgileri sorgulama işlemi...

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.  Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler.  Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ

e-Devlet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile internet üzerinden evde bakım aylığı sorgulamaları yapılabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama  hizmeti ile engelli evde bakım ödeme bilgileri görüntülenebiliyor. Sorgulama yapmak için e-Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna yazmanız yeterli.

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