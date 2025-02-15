Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? 15 Şubat Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ocak ayında 10 bin 125 lira olarak ödenen evde bakım maaşı Temmuz ayına kadar bu tutarda ödenecek. Zamlı evde bakım maaşı ödeneklerinin Şubat ayında yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki 15 Şubat 2025 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Evde Bakım maaşı alan bireyler ödemelerin yatacağı tarihleri e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girdikten sonra görüntüleyebiliyor. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 15 Şubat Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar
ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
15 Şubat Cumartesi gününe denk geldiği için evde bakım maaşı ödeneğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri şubat ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi. Ocak ayında 10 bin 125 lira olarak ödenen evde bakım maaşı Temmuz ayına kadar bu tutarda ödenecek.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.