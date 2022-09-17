EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.