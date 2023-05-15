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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayına girmemiz ile birlikte, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlar tarafından evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım yardımı için bu ay toplamda 2 milyar 449 milyon TL bütçe ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödenmektedir. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…

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  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde Bakım Yardımı, 2006 yılından bu yana bakıma ihtiyaç duyan ve ağır engeli olan yakının, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara uygulanan bir destektir. Evde Bakım Yardımı’ndan yaklaşık 569 bin vatandaş yararlanmaktadır. En son yapılan düzenlemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım maaşını 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkardığını açıklamıştı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? İşte cevabı…
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 MAYIS

    Evde bakım maaşları ödenmeye başlandı. 15 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

    1- İzmir

    2- Bursa

    3- İstanbul

    4- Antalya

    5- Mersin

    6- Van

    7- Samsun

    8- Adana

    9- Kocaeli

    10- Kastamonu

    11- Eskişehir

    12- Yalova

    13- Tokat

    14- Şırnak

    15- Ankara

    16- Aydın

    17- Balıkesir

    18- Muğla

    19- Trabzon

    20- Manisa

    21- Düzce

    22- Kırıkkale

    23- Tekirdağ

    24- Isparta

    25- Rize

    26- Mardin

    27- Kayseri

    28- Bilecik

    29- Sakarya

    30- Gaziantep

    31- Kahramanmaraş

    32- Giresun

    33- Zonguldak

    34- Çorum

    35- Konya

    36- Kars

    37- Sivas

    38- Edirne

    39- Hatay

    40- Şanlıurfa

    41- Kütahya

    42- Kırşehir

    43- Aksaray

    44- Denizli

    45- Adıyaman

    46- Batman

    47- Çanakkale

    48- Amasya

    49- Burdur

    50- Çankırı

    51- Erzurum

    52- Osmaniye

    53- Yozgat

    54- Muş

    55- Bingöl

    56- Elazıg

    57- Diyarbakır

    58- Uşak

    59- Ordu

    60- Karabük

    61- Niğde

    62- Afyonkarahisar

    63- Ağrı

    64- Artvin

    65- Bitlis

    66- Elazığ

    67- Gümüşhane

    68- Hakkari

    69- Malatya

    70- Nevşehir

    71- Sinop

    72- Tunceli

    73- Bayburt

    74- Bartın

    75- Ardahan

    76- Kilis
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

    Evde bakım maaşlarının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu kapsamda Mayıs ayı evde bakım maaşları 15-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmiş olacak.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı e-Devlet'in arama butona "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp, çıkan sayfadan sorgulanabiliyor.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    MESAJ İLE SORGULAMA

    Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak öğrenebiliyor.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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