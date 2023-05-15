Evde Bakım Yardımı, 2006 yılından bu yana bakıma ihtiyaç duyan ve ağır engeli olan yakının, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara uygulanan bir destektir. Evde Bakım Yardımı’ndan yaklaşık 569 bin vatandaş yararlanmaktadır. En son yapılan düzenlemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım maaşını 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkardığını açıklamıştı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? İşte cevabı…