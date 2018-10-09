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'Aref, kafeslerle eve giriyordu'
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Evde beslenen piton yılanına 5 bin 254 TL ceza

Antalya’da sihirbazlık gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri'nin arkadaşına ait bir evden kaçan ve alt kattaki komşunun balkonundaki su giderinden çıkmak isterken ev sahibi tarafından zıpkınla öldürülen piton yılanı ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü tarafından yılanın sahibine 5 bin 254 TL caza kesildi.

09.10.2018 - 16:10 | Güncelleme: İHA

İlginç ve bir o kadar da ürkütücü olay, Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında Haydar ve Gonca Çekici çiftine ait evin balkonunda 10 gün önce meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin balkonunu temizlemek isteyen Haydar Çekici, su giderinden çıkmaya çalışan ve bir metreyi geçkin Afrika kökenli Ball Python (Top Piton) cinsi yılanla burun buruna geldi. Neye uğradığını şaşıran Çekici, ilk olarak demir bir çubukla yılanı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İHA'nın haberine göre, tekrar gidere kaçan yılanı su dökerek geri çıkaran Çekici, kontrol altına aldığı yılanı zıpkınla başını ezerek öldürdü. Olay sonrası şoka giren aile, evde bulunan 7 yaşındaki çocuklarını da evden dışarı çıkararak teyzesine gönderdi.

1,5 AY ÖNCE EVDEN KAÇTI

Yılanın 4. kattaki Aref Ghafou’nun arkadaşı Y.K.’ya ait olduğunu ileri süren Çekici ailesi, komşularının kapısını çalarak yılan bulduklarını ve kime ait olduğunu sordu. Y.K., yılanın kendisine ait olduğunu belirterek yaklaşık 1,5 ay önce evdeki akvaryumundan kaçtığını ve aradıklarını söyledi. Y.K., yılanın Aref’e ait olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak öldürülen yılanı Çekici ailesinin balkonundan aldı ve apartman dışındaki çöp konteynerine attı.

"AREF, KAFESLERLE EVE GİRİYORDU" 

Yaşadığı korku dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Haydar Çekici, yılanın bir süre önce yılan ısırığı iddiasıyla rahatsızlanan ve tedavi için Mısır’a giden sihirbaz Aref Ghafou’a ait olduğunu ileri sürdü. İlk defa böyle bir yılan cinsi gördüğünü ifade eden Çekici, “Yılanın, ünlü Aref’e ait olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşının yanına geliyor buraya ve hemen hemen her gün görüyoruz. Kafeslerle girip çıkıyorlardı. Onun yılan beslediğini de biliyoruz. Yaklaşık 1 hafta önce onu eve girerken gördüm. Yukarıdan geldiğini tahmin ediyoruz ve onlar da üst katta oturuyorlar. Bunun da başka bir açıklaması yok. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diyerek şikayetçi olacağını dile getirdi.

"EVİMİZDEN BÖCEK BİLE ÇIKMAZDI" 

"Bizim evimizden böcek bile çıkmaz" diyen Haydar Çekici’nin eşi Gonca Çekici ise aile olarak tedirgin olduklarını ve 7 yaşındaki çocuğunu bu yüzden teyzesine göndermek zorunda kaldığını ifade etti. Çekici, "Aref, arkadaşının evinde birlikte kalıyor. Biz girip çıkarken görüyorduk. Hayvan beslediğini, kafeslerde bir şeyler çıkarttığını benim çocuğum da söylüyor. Ama o kafesin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum ama yılan beslediğini biliyoruz” diye konuştu.

5 BİN 254 TL CEZA UYGULANDI

Yılanı evinde beslediği iddia edilen Y.K. ise kendisinden açıklama isteyen basın mensuplarına konuşmak istemediğini belirtti. Olayın ardından harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilili tespitlerinin tamamlayıp tutanak tuttu. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı türlerden bulundurması nedeniyle yılan sahibi olan Y.K.'ya 5 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    ceza az bile
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