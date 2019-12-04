Evde çikolata tarifi, nasıl yapılır?

Evde çikolata nasıl yapılır? Çoğu malzemenin içerisinde artık katkı maddeleri çok fazla kullanılmakta sizde çikolata yemekten vazgeçemeyenlerdenseniz işte size mükemmel ev yapımı çikolata tarifimiz. Deneyin pişman olmazsınız.
Evde çikolata malzemeler:
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 yumurta
- 2 kahve fincanı toz şeker
- 1 kahve fincanı un
- 2 kahve fincanı nişasta
- Yarım paket margarin
Evde çikolata yapımı:
- Bir tavada margarini eritelim.
- Kalan malzemeler tavanın içerisine eklenir.
- Karışımı bir mikserle homojen hale getirip bir tencereye alalım.
- 15 dakika kadar tencerede piştikten sonra kavanozlara alınıp soğuması beklenir.
- Dilerseniz ekmeğiniz üstüne sürüp yiyin dilerseniz kek, pasta gibi ürünlerinizde kullanabilirsiniz.
- Margarin yerine tereyağı kullanabilirsiniz.
- Şeker oranının ise kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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