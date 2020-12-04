İşte evde yapabileceğiniz 25 keyifli aktivite 0:00 / 0:00

Yeni tip koronavirüsü ilk kez 2019'un aralık ayında duymuş olsak da Türkiye'de onunla karşılaşmamız 11 Mart'tı. O tarihten beri kuşkusuz virüsten korunmak adına çeşitli tavsiyeler veriliyor. Koronavirüsün korkutan tırmanışı nedeniyle Türkiye'de yeniden birtakım kısıtlamalar başladı. Öyle ki 11 Aralık'tan sonra ilk koronavirüs aşıları da gelmeye başlayacak. Uzmanların da dediği gibi tünelin ucunda ışık göründü. Bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak daha sağlıklı günlere 'merhaba' diyebileceğiz.

Bu kapsamda cumartesi ve pazar günü evlerimizdeyiz. Cuma günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00'e kadar aralıksız devam edecek.

Tedbirlere uyarken bu süre zarfında evde ne yapacağım diye düşünüyorsanız, eğlenmek, bilgilenmek ve sağlıklı kalmak için Haberturk.com'un hazırladığı bu öneriler tam da size göre...

1- Film izleyin.

Zevkinize göre, en son çekilen filmlere şans tanıyabilir ya da IMDB puanı yüksek ama gözden kaçırdığınız filmlere yönelebilirsiniz.

https://www.imdb.com/list/ls004610270/

2- Belgesel seyredin.

IMDB'ye göre 'En İyi Belgeseller' listesini değerlendirebilirsiniz. Belki de izlediğiniz belgesel hayata bakış açınızı değiştirecek.

https://www.imdb.com/list/ls026675294/

3- Hikaye, roman yazmaya çalışın.

Belki dünyanın en ünlü yazarı olamayacaksınız ama bir şeyler üretmek dünyanın en güzel şeyi...

4- Bir oyun veya kısa film yazmayı deneyin.

Her zaman aklınızda olan 'bir şeyler yazma' fikri için en doğru zaman evde kaldığımız bu dönemler olabilir...

5- Resim yapın.

6- Türkiye'deki ve dünyadaki müzeleri online olarak gezin.

https://sanalmuze.gov.tr/ (Türkiye'nin farklı illerindeki müzelere ulaşabilirsiniz)

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs (Louvre Müzesi)

https://thedali.org/virtual-tour/ (Salvador Dali Müzesi)

7- Evde egzersiz yapın.

Yapmak istediğiniz egzersizi video sitelerinden bulabilirsiniz. Habertürk'ün hazırladığı bu videolara da göz atabilirsiniz.

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/etkili-sinav-nasil-cekilir/701145

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/65-yas-ustunun-evde-rahatlikla-yapacagi-egzersizler/700412

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/yapici-dinlenme-pozuna-yolculuk/701146

8- Yeni hobiler edinin.

Buna amigurumi sanatıyla başlayabilirsiniz veya bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz.

Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklardan siz de yapabilirsiniz. Çok popüler olan bu örgü yönteminin detaylarını inceleyebilirsiniz. https://hthayat.haberturk.com/yasam/dekorasyon-onerileri/haber/1047711-amigurumi-nedir

9- Yeni tarifler deneyin.

10- Dil öğrenin.

Bunun için para harcamanıza gerek yok, ilk adım olarak ücretsiz uygulamalarla başlayabilirsiniz.

11- Evinizi derinlemesine temizleyin.

12- Evinizi düzenleyin.

Uzun zamandır kullanmadığınız ve kullanmayacağınızı düşündüğünüz eşyalarınızı ayırın.

13- Aldığınız ama okumaya fırsat bulamadığınız kitaplarınızı okuyun.

14- Dünyanın ünlü manzalarını görün.

Farklı ülkelere seyahat etmenin zor olduğu bu günlerde Google sokak görünümü sayesinde dünyanın en ünlü manzaralarını görebilirsiniz.

15- Online konser izleyin.

https://www.cokseslikoro.gov.tr/index.html

16- Uzun yürüyüşler ve açık manzaralar şimdilik geçmişte kalsa da milli parklara sanal turlar yapabilirsiniz.

https://www.360tr.com/browse-360-derece-sanal-tur-milli-parklar-panoramas-1-date.html

https://www.virtualyosemite.org/virtual-tour/

https://artsandculture.google.com/project/national-park-service

https://www.youtube.com/channel/UCmWtPjeMvo5RPPEwjs_3Wbw

17- Yoga ile esneyin.

Evde stres atmaya ve sağlıklı kalmaya çalışıyorsanız, fiziksel olarak bir yoga stüdyosunda bulunmanız gerekmiyor, çevrimiçi derslerden faydalanabilirsiniz.

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/omurgayi-esnetmek-icin-kedi-inek-akisi-ve-asagi-bakan-kopek-pozu/681857

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/yoga-durus-bozukluklarini-duzeltici-poz-tadasana--dag-pozu/681764

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/sandalye-uzeri-yogasi/681658

18- Siz tiyatroya gidemiyorsanız, tiyatro size gelsin. Kaydedilmiş performansları internetten bulabilirsiniz.

19- Kendinize bir blog açın ve yazın.

20- Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı tariflerden geçiyor. Kendinize sağlıklı tarifler defteri oluşturun.

21- Gelecek tatilinizi planlayın.

Gitmek istediğiniz şehir veya ülkeyi seçin, kendinize yapılacaklar listesi hazırlayın.

22- Oyuncak ayı dikin ya da sevdiğiniz bir çocukluk oyuncağını yeniden yaratın.

Eski bir tişört, çorap ve bir dikiş seti bunun için yeterli...

23- Puzzle yapın.

24- Eski kıyafetlerinizi veya aksesuarlarınızı geri dönüştürün. Bunun için internetten faydalanabilirsiniz.

25- Sesli kitap dinleyin.