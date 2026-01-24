Habertürk
        Evde kedi beslemek günah mı? Diyanet'e göre evde kedi beslemek caiz mi?

        Evde kedi beslemek günah mı? Diyanet'e göre evde kedi beslemek caiz mi?

        Evde kedi beslemek günah mı sorusu, din ve İslamiyet açısından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Evcil hayvanlarla aynı evi paylaşmanın dini hükmü, özellikle ibadet hassasiyeti olan kişiler tarafından sıkça araştırılıyor. Evde kedi beslemek caiz mi, namaza engel olur mu gibi sorular bu noktada öne çıkıyor. İslam kültüründe hayvanlara verilen değer bilinse de ev ortamında hayvan bulundurmanın hükmü zaman zaman tereddüt oluşturabiliyor. Evde kedi beslemenin günahı var mı sorusu da bu tereddütlerin bir sonucu olarak gündeme geliyor. Diyanet kaynaklı açıklamalar, konuya dair net ve belirleyici bir çerçeve çiziyor. Detaylar, Diyanet'in dini değerlendirmeleri doğrultusunda haberimizin devamında yer alıyor.

        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:16
        Evde kedi beslemek günah mı sorusuna yanıt arayanlar için İslam’ın hayvanlara yaklaşımı temel bir referans noktası oluşturuyor. Kedi, İslam kültüründe özel bir yere sahip hayvanlar arasında bulunuyor. Peygamber Efendimizin hayvanlara ve özellikle kedilere karşı gösterdiği merhamet, bu yaklaşımın tarihsel temelini oluşturuyor. Evde kedi beslemek caiz mi sorusu da bu dini anlayış doğrultusunda ele alınıyor. Bununla birlikte temizlik, ibadet alanlarının durumu ve hayvana karşı sorumluluk bilinci de değerlendirmeye dahil ediliyor. Evde kedi beslemenin günahı var mı tartışması, Diyanet’in bu başlıklardaki açıklamaları üzerinden şekilleniyor. Yapılan açıklamalar, konuya dair pek çok soruya açıklık kazandırıyor.

        EVDE KEDİ BESLEMEK GÜNAH MI?

        Evde kedi beslemek günah mı sorusu, Diyanet kaynaklarında açık ve net ifadelerle ele alınıyor. İslam dininde kedi, necis yani dini açıdan pis kabul edilen hayvanlar arasında yer almıyor. Kedinin tüyü, salyası ya da ev içinde dolaşması, abdestin ya da namazın geçerliliğini ortadan kaldıran bir durum olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle ev ortamında kedi bulunmasının, ibadet hayatına doğrudan bir engel oluşturmadığı ifade ediliyor. Evde kedi beslemenin tek başına günah olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de ya da sahih dini kaynaklarda herhangi bir hüküm bulunmuyor. Ancak İslam, hayvanlara karşı merhameti ve sorumluluk bilincini temel bir ilke olarak kabul ediyor. Kedinin aç bırakılması, susuz kalması, sağlık ihtiyaçlarının ihmal edilmesi ya da ona eziyet edilmesi ise dinen doğru kabul edilmiyor. Bu açıdan bakıldığında, evde kedi beslemek değil, hayvana kötü davranmak ve ona zarar vermek günah olarak değerlendiriliyor.

        DİYANET’E GÖRE EVDE KEDİ BESLEMEK CAİZ Mİ?

        Diyanet’e göre evde kedi beslemek caiz mi sorusu, Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazanıyor. Kurulun değerlendirmelerine göre, kedinin evde beslenmesinde dini açıdan herhangi bir sakınca bulunmuyor. Kediler, İslam’da temiz kabul edilen hayvanlar arasında yer alıyor ve bu özellikleri nedeniyle ev içinde bulunmaları ibadetleri geçersiz kılmıyor. Aynı evde yaşamak, namaz kılmaya ya da diğer ibadetleri yerine getirmeye engel oluşturmuyor. Diyanet, kedinin bulunduğu ortamda ibadet edilebilmesi için namaz kılınan yerin temiz olmasının yeterli olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte hayvanın bakımının üstlenilmesi, düzenli beslenmesi, sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi ve ona zarar verilmemesi gerektiği özellikle ifade ediliyor. Diyanet’e göre bu sorumluluklar, sadece insani değil aynı zamanda dini ve ahlaki bir yükümlülük olarak kabul ediliyor.

        EVDE KEDİ BESLEMENİN GÜNAHI VAR MI?

        Evde kedi beslemenin günahı var mı sorusu, genellikle temizlik ve ibadet hassasiyeti üzerinden gündeme geliyor. Diyanet açıklamalarına göre kedinin tüy dökmesi, ev içinde dolaşması ya da eşyalarla temas etmesi ibadetlere engel teşkil etmiyor. Namaz kılınacak alanın temiz olması yeterli kabul ediliyor ve bu şart sağlandığında ibadetlerin geçerliliği korunuyor. Ancak kedinin ihmal edilmesi, kötü muameleye maruz bırakılması, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda dini açıdan olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. İslamiyet, hayvan haklarına büyük önem veren bir anlayışa sahip olduğu için bu tür davranışlar doğru kabul edilmiyor. Bu nedenle evde kedi beslemek değil, hayvana karşı sorumlulukları yerine getirmemek ve ona zarar vermek günah olarak değerlendiriliyor.

        DİN VE İSLAMİYETTE KEDİ BESLEMEK UYGUN MU?

        Din ve İslamiyet, hayvanlara merhametle yaklaşmayı temel bir ilke olarak benimsiyor. Kediler, İslam kültüründe evlerde beslenmesine izin verilen hayvanlar arasında yer alıyor. Peygamber Efendimizin kedilere gösterdiği ilgi ve şefkat, bu yaklaşımın en önemli dayanakları arasında bulunuyor. Diyanet kaynaklarında da bu anlayış açık şekilde görülüyor. Evde kedi beslemek caiz mi sorusu bu nedenle genel olarak olumlu şekilde yanıtlanıyor. Hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak, onu korumak ve zarar vermemek, dinin öngördüğü temel sorumluluklar arasında kabul ediliyor.

        Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti

        Çorum'da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
