Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde kolayca uygulayabileceğiniz kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

        Kirpiklerinizi sağlıklı bir şekilde uzatmanın ve gürleştirmenin doğal sırları nelerdir?

        Kimyasal ürünlerden uzak durarak kirpiklerinizi doğal yollarla güçlendirmek artık mümkün! Doğal formüllerle kirpiklerinizi hem uzatabilir hem de daha gür hale getirebilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirpiklerin uzaması ve gürleşmesinin sırları
        ABONE OL

        Doğal yollarla kirpiklerinizi beslemek, güçlendirmek ve uzatmak artık çok kolay. Kimyasal içeriklerden uzak durarak sağlıklı ve uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

        DOĞAL YÖNTEMLER

        1. HİNT YAĞI İLE KİRPİK BAKIMI

        Hint yağı, kirpiklerinizi beslemek ve güçlendirmek için en yaygın kullanılan doğal ürünlerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller, kirpiklerinizi besler ve yeni kirpiklerin çıkmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, kirpiklerinizi daha gür ve sağlıklı yapar.

        Nasıl kullanılır?

        Bir pamuklu çubuk veya maskara fırçası kullanarak gece yatmadan önce bir miktar hint yağı kirpik diplerinize uygulayın. Sabah uyandığınızda, yumuşak bir bez veya suyla temizleyin. Düzenli kullanımda, kirpiklerinizi belirgin şekilde güçlendirdiğini görebilirsiniz.

        REKLAM

        2. VAZELİN İLE KİRPİK BAKIMI

        Vazelin, kirpiklerinizi nemlendirir ve güçlendirir. Aynı zamanda kirpiklerin üzerine ince bir tabaka oluşturarak, kırılmalarını engeller. Düzenli olarak uygulandığında kirpiklerin daha güçlü ve dolgun olmasına yardımcı olabilir.

        Nasıl kullanılır?

        Bir parmak ucuyla çok az miktarda vazelin alarak kirpik diplerinize nazikçe uygulayın. Fazla ürünü temizlemek için pamuklu bir bez kullanabilirsiniz. Haftada birkaç kez bu uygulama, etkili sonuçlar almanızı sağlar.

        3. ALOE VERA

        Aloe vera, cilt bakımında olduğu gibi kirpik bakımı için de son derece etkili bir bitkisel içeriktir. Aloe vera, kirpiklerin köklerini besler, daha sağlıklı uzamalarına katkı sağlar ve kirpiklerinizi nemlendirir.

        Nasıl kullanılır?

        Taze aloe vera yaprağından çıkardığınız jeli, bir maskara fırçası ya da pamuklu çubukla kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi gece boyunca bırakıp sabah yıkayabilirsiniz. Aloe vera, kirpiklerinizi beslerken aynı zamanda onlara doğal bir parlaklık kazandırır.

        REKLAM

        4. YEŞİL ÇAY İLE KİRPİK BAKIMI

        Yeşil çayın, kirpikler için faydalı olmasının nedeni, içerdiği antioksidanlar ve vitaminlerle kirpiklerin sağlığını desteklemesidir. Ayrıca, yeşil çayda bulunan kafein, kirpiklerin daha hızlı uzamasını teşvik edebilir.

        Nasıl kullanılır?

        Bir fincan yeşil çayı demleyin ve soğumasını bekleyin. Ardından, bir pamuklu çubukla kirpiklerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Haftada birkaç kez bu uygulama ile kirpiklerinizin uzadığını gözlemleyebilirsiniz.

        5. LAVANTA YAĞI İLE KİRPİK BAKIMI

        Lavanta yağı, kirpiklerinizi beslerken aynı zamanda cildi rahatlatan ve yenileyen özelliklere sahiptir. Ayrıca lavanta yağı, saç dökülmesini engellemeye yardımcı olabilecek antiseptik özelliklere de sahiptir. Kirpiklerinizi uzatmak için bu doğal yağdan faydalanabilirsiniz.

        REKLAM

        Nasıl kullanılır?

        Lavanta yağını, taşıyıcı bir yağ (örneğin, badem yağı veya zeytinyağı) ile seyreltin. Elde ettiğiniz karışımı bir pamuklu çubuk ile kirpiklerinize uygulayın ve gece boyunca bırakın. Düzenli kullanımda kirpiklerinizin daha güçlü ve sağlıklı olduğunu fark edebilirsiniz.

        6. ZEYTİNYAĞI İLE DOĞAL KİRPİK BAKIMI

        Zeytinyağı, kirpiklerinizi besleyen ve güçlendiren başka bir harika doğal bileşendir. İçerdiği E vitamini, kirpiklerin sağlıklı uzamasını destekler ve kırılmalarını engeller. Zeytinyağının antioksidan özellikleri sayesinde kirpiklerinizin doğal yapısını korur.

        Nasıl kullanılır?

        Biraz zeytinyağını bir pamuklu çubuğa damlatın ve kirpiklerinizin diplerine nazikçe uygulayın. Gece boyunca bekletip sabah temizleyin. Haftada birkaç kez bu uygulama ile sağlıklı, güçlü kirpiklere kavuşabilirsiniz.

        REKLAM

        7. BADEM YAĞI İLE KİRPİK BAKIMI

        Badem yağı, kirpiklerinizi beslemek ve güçlendirmek için ideal bir doğal üründür. İçeriğindeki E vitamini, magnezyum ve proteinler kirpiklerin güçlenmesine yardımcı olur, aynı zamanda kırılmayı engeller.

        Nasıl kullanılır?

        Birkaç damla badem yağını parmak uçlarınızla kirpik diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yağın tamamen emilmesi için gece boyunca bırakabilir, sabah uyanınca ılık suyla temizleyebilirsiniz.

        8. KARATAY YAĞI İLE KİRPİK BAKIMI

        Geçmiştede sıklıkla kullanılan Karatay yağı, cilt ve saç bakımı için oldukça faydalıdır. Kirpiklerin güçlenmesi ve uzaması için de tercih edilebilir. Yağ, kirpiklerin köklerini besleyerek daha gür bir görünüm sağlar.

        REKLAM

        Nasıl kullanılır?

        Bir parça pamuk yardımıyla Karatay yağını kirpik diplerinize uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra temizleyin. Düzenli kullanımda kirpiklerinizdeki farklılığı fark edeceksiniz.

        UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve alerjik durumu bulunan kişilerin öncelikle uzman bir hekime danışması tavsiye edilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Evde saç bakımı nasıl yapılır?
        Evde saç bakımı nasıl yapılır?
        Cilt bakımı nasıl yapılır?
        Cilt bakımı nasıl yapılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?