Evde nişasta nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı nişasta tarifi

EVDE NİŞASTA TARİFİ

Nişasta mutfakta en çok kıvam verici ve bağlayıcı özelliğiyle kullanılır. Çorba ve soslarda akışkan yapıyı dengelemek, muhallebi ve puding gibi sütlü tatlılarda pürüzsüz doku elde etmek adına tercih edilir. Baklava, revani ve şerbetli tatlılarda hamurun daha yumuşak kalmasına katkı sağlar. Kurabiye ve kek tariflerinde ağızda dağılan yapı oluşturur. Kızartmalarda sebze ya da etin dış yüzeyine ince tabaka halinde sürülerek daha çıtır sonuç alınabilir. Ev yapımı dondurma ve meyveli soslarda yoğunluk kazandırır. Bunun yanında dolma içi, köfte harcı ve bazı hamur işlerinde toparlayıcı görev görür.

Malzemeler

(Patates nişastası baz alınmıştır, evde en kolay yöntemdir)

REKLAM

3–4 adet büyük boy patates

Bol içme suyu

Süzmek için ince süzgeç ya da tülbent

Geniş cam ya da plastik kap

Kurutmak için düz tepsi

Evde nişasta yapmak biraz zaman ister fakat yöntem doğru uygulandığında tamamen katkısız, doğal bir ürün elde edilir. Önce patateslerin kabukları soyulur ve bol suyla yıkanır. Ardından rendenin ince tarafıyla rendelenir ya da mutfak robotunda püre haline getirilir. Elde edilen patates püresi geniş bir kaba alınır ve üzerine patatesleri tamamen geçecek kadar su eklenir. Karışım el yardımıyla iyice sıkılır. Bu aşamada amaç patatesin içindeki nişastayı suya geçirmektir.

Karışım ince süzgeç ya da tülbentten geçirilir. Posası elde sıkılarak içindeki tüm sıvı alınır. Süzülen beyazımsı su ayrı bir kapta toplanır ve hiç karıştırmadan 20–30 dakika bekletilir. Bu süre sonunda nişasta dibe çöker, üstte ise berrak bir su kalır. Üstteki su dikkatlice dökülür. Kabın dibinde kalan yoğun beyaz tortu saf nişastadır. Bu tortunun üzerine tekrar temiz su eklenir, hafifçe karıştırılır ve yeniden çökmeye bırakılır. Bu yıkama işlemi 2–3 kez tekrarlanır. Her seferinde üst su dökülür. Bu yöntem nişastanın daha temiz olmasını sağlar. Son aşamada elde edilen yoğun nişasta düz bir tepsiye ince tabaka halinde yayılır.

Tepsi serin ve hava alan bir yerde bekletilir. Direkt güneş tercih edilmez. Yaklaşık 24 saat içinde nişasta tamamen kurur ve sert bir tabaka haline gelir. Kuruyan nişasta elle kırılarak ufalanır, ardından blenderden geçirilerek toz haline getirilir. Son olarak temiz ve kuru cam kavanoza alınır. Evde yapılan nişasta nemden korunmalıdır. Kavanozun kapağı sıkı kapatılmalı ve serin ortamda saklanmalıdır. Bu şekilde birkaç ay bozulmadan durabilir.

REKLAM

Bu yöntemle elde edilen nişasta tatlılarda, çorbalarda ve soslarda kullanılabilir. Ev yapımı olduğu için bağlayıcılığı hazır ürünlere göre biraz daha hafif olur fakat içeriği tamamen doğaldır. Gerçek püf noktası süzme aşamasını aceleye getirmemek ve çöken tortuyu birkaç kez yıkamaktır. Sabırlı ilerlediğinde beyaz renkli, kokusuz ve temiz bir nişasta elde edilir. Nişastanın kalori değeri oldukça yüksektir çünkü neredeyse tamamen karbonhidrattan oluşur.

Saf nişastanın 100 gramı ortalama 350 ila 380 kalori içerir. Bir yemek kaşığı (yaklaşık 10 gram) nişasta kullanıldığında alınan enerji yaklaşık 35–40 kalori civarındadır. Yağ ve protein içermez, enerji kaynağı tamamen karbonhidrattır. Tariflerde genellikle küçük miktarlarda kullanıldığı için tek başına büyük kalori yükü oluşturmaz, fakat sık ve fazla miktarda tüketildiğinde günlük enerji alımını hızla artırabilir.

EVDE NİŞASTA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Evde nişasta hazırlarken temiz sonuç almak tamamen süzme, çöktürme ve kurutma aşamalarındaki sabra bağlıdır. Öncelikle kullanılan patates ya da mısır mutlaka taze olmalıdır; beklemiş ürün nişasta verimini düşürür ve koku bırakır. Rendelenen ya da püre yapılan malzeme suyla karıştırılırken el yardımıyla iyice sıkılmalıdır, bu işlem içindeki nişastanın sıvıya geçmesini sağlar. Süzme aşamasında tülbent tercih edilmelidir; süzgeç tek başına yeterli olmaz. Posayı aceleyle bırakmak büyük kayıp yaratır, mutlaka birkaç kez bastırarak tüm sıvı alınmalıdır. Süzülen beyaz su çökmeye bırakıldığında kap hareket ettirilmemelidir. En az yirmi dakika beklemek gerekir.

Üstte biriken berrak su yavaşça dökülmeli, dipteki tortu korunmalıdır. Bu tortu üzerine yeniden temiz su ekleyip tekrar çöktürmek nişastayı arındırır. Bu yıkama işlemi iki ya da üç kez yapılmalıdır; her turda üst su dökülür. Böylece nişasta daha beyaz ve kokusuz olur. Kurutma aşaması da çok kritiktir. Nişasta ince tabaka halinde yayılmalı, kalın bırakılmamalıdır. Kalın tabaka içten nem tutar ve sonradan topaklanır. Kurutma sırasında direkt güneş tercih edilmez; hava alan serin bir alan yeterlidir.

Tamamen sertleşmeden kavanoza alınırsa kısa sürede küflenir. Kuruyan nişasta mutlaka ufalanıp blenderden geçirilmelidir; iri parçalar tariflerde pürüz yaratır. Saklama sırasında cam kavanoz kullanılmalı, kapak sıkı kapanmalıdır. Nem alan nişasta yapışır ve bağlayıcılığı azalır. Ev yapımı nişastanın hazır ürünlere göre biraz daha hafif kıvam verdiği unutulmamalıdır; tariflerde ölçü buna göre ayarlanmalıdır. Gerçek püf noktası süreci hızlandırmaya çalışmamaktır. Süzme, çöktürme ve kurutma sakin ilerlediğinde beyaz renkli, kokusuz ve doğal bir nişasta elde edilir.