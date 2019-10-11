Nohut yemeği kış mevsiminde en çok yapılan yemeklerdendir. Özellikle etli olarak yapılır. Yanında pilavla çok güzel gider.
Nohut yemeği tarifi malzemeleri:
- 3 su bardağı nohut
- 1 tane soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı salça
- 2 litre kadar kaynar su
- Tuz
- pul biber
Nohut yemeği tarifi hazırlanması:
- Nohutlar geceden ıslatılır. Bir tencereye alınır ve haşlanır.
- Soğanlar doğranır ve sıvı yağda kavrulur.
- Salçası eklenerek kavurmaya devam edilir.
- Üzerine kaynamış su ve nohutlar eklenerek pişmeye yakın tuz ve pul biber eklenir.
- Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır.(dilerseniz etli de yapabilirsiniz)
- Servise hazırdır
- Afiyet olsun!
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