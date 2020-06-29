Evde uygulayacağınız kolay, pratik güzellik önerileriyle kısa sürede daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşabilir. Zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Pratik Güzellik Önerileri
- Dışarı çıkarken kuyruklu eyeliner çekmek istiyorsunuz ama bir türlü düzgün olarak yapamıyorsunuz. O zaman hemen göz çizginize paralel gelecek şekilde bir kartvizit tutun ve rahatlıkla düz bir çizgi çekin.
- Rujunuzun daha çarpıcı ve düzgün görünmesini isterseniz, dudaklarınıza önce koruyucu sürün sonrasında rujunuzu uygulayın. Daha canlı ve tok bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Kirpiklerinizi kıvırmak için kullandığınız aletin kirpik diplerine gelen kısmına göz kaleminizi yoğun bir şekilde sürün. Kirpiklerinizi kıvırma işlemini aynen uygulayın. Sonuçta hem kirpiklerinizi kıvıracak hem de eyeliner gibi kalem çekmiş olacaksınız.
- Gözlerinize kalem çektiğinizde daha büyük görünmesini istiyorsanız; ilk önce beyaz kalem çekin ve ardından siyah kalem uygulaması yapın. Gözleriniz daha büyük ve çekici gözükecektir.
- Eğer ton olarak cildinizden daha koyu bir fondöten aldıysanız ve değişim yapamıyorsanız, kesinlikle üzülmeyin. Fondöteninize nemlendiricinizde bir miktar karıştırarak cilt tonunuzla aynı uyumu yakalayabilirsiniz.
- Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız içerisine 2 damla nane yağı damlatın ve etkilerini görün.
- Genellikle erkek parfümleri kokularından dolayı daha uzun süre kalmaktadır ve bayanlar hep bu durumdan yakınır. Orijinal parfümler daha uzun süre kalır diye düşünerek alınır ama yine aynı şekilde koku uçar gider. Bu yüzden parfümünüze üzerinize boşaltmaya gerek yoktur. Sadece nabzınızın attığı yerlere vazelin sürün ve sonrasında bu bölgelere parfüm sıkın. Kalan süreye inanamayacaksınız.
- Dudaklarınızın daha düzgün ve dolgun durması için ruj uygulamasından önce tam orta kısmına açık renkli kalem sürün ve o şekilde rujunuzu uygulayın.
- Kirpiklerinin dolgun görünmesini istiyorsan; bir kat maskara uygula ve bebek pudrası sür sonrasında tekrar maskara uygulayabilirsin. Hacimli ve uzun gözükecektir.
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