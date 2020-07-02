Evde Şalgam Suyu nasıl yapılır? Katıksız, doğal ve uzun süre dayanıklı bir şalgam suyu yapmak isteyenlere evde şalgam suyu nasıl yapılır gelin beraber bakalım.
Evde Şalgam Suyu Yapımı İçin Malzemeler:
- 1 adet büyük boy şalgam
- 1 adet büyük boy pancar
- 1 kilogram siyah havuç
- 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu
- 2 servis kaşığı salamuralık tuz
- Yarım ekmek
- 30×30 cm boyutunda temiz tülbent bez
- 1 adet 10 litrelik pet kavanoz
Evde Şalgam Yapımı:
- Pancar havuç ve şalgamın dış kabuklarını tıraşlayın.
- Havuçları 4’e bölün. Şalgam ve pancarları dilimleyin.
- Bir tane tülbent bez alın ve içine yarım ekmeği bohçalayarak ucundan düğüm atın.
- Tuz hariç bütün malzemeler bidona doldurulur.
- Bir miktar su ile tuz eritilir ve bidona aktarılır.
- Bidon ağzına kadar su ile doldurulur ve ağzı sıkıca kapanır.
- Malzemeleri soyar ve dilimlerken önerimiz eldiven kullanılmaktan yana çünkü bazı malzemeler leke ve boya bırakabiliyor teninizde.
- Bidonun ağzını sıkıca kapattıktan sonra 15 gün boyunca balkonun serin bir köşesinde bekletmeniz gerekiyor.
- 15 günün sonunda bidonu açıp şalgam suyunu serin serin afiyetle içebilirsiniz.
- Hazır şalgam sularının yanında hazırladığımız bu şalgam suyunu buzdolabında ve serin bir köşede uzunca bir süre saklayabilirsiniz.
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