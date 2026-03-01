Evde Sarımsak Tozu Nasıl Yapılır? Doğal, Kolay ve Lezzetli Ev Yapımı Sarımsak Tozu Tarifi

Üstelik bu yöntem hem ekonomik hem de oldukça pratiktir. Ancak doğru yöntem ve adımları takip ederek hem doğal hem de aroması yoğun bir baharat elde edebileceğinizi ifade edebiliriz.

Sarımsak Tozu Nedir?

Sarımsak tozu, taze sarımsağın kurutulup öğütülmesiyle elde edilen yoğun aromalı bir baharattır. Özellikle yemeklerde homojen dağılım sağladığı için tercih edilir. Taze sarımsak doğramak ya da ezmekle uğraşmadan, ölçülü ve dengeli bir lezzet sunar. Marketlerde satılan ürünlerin bir kısmı katkı maddesi veya topaklanma önleyici içerikler barındırabilir. Bu nedenle evde sarımsak tozu nasıl yapılır sorusu son yıllarda daha fazla merak edilmektedir. Ev ortamında hazırlanan bir evde sarımsak tozu tarifi, tamamen katkısız ve güvenilir bir alternatif sunar. Kendi hazırladığınız doğal sarımsak tozu, hem sağlıklı hem de uzun süre dayanıklı bir baharat seçeneği olacaktır.

Evde Sarımsak Tozu Nasıl Yapılır?

Başarılı bir sonuç için en önemli aşama doğru kurutma işlemidir. Sarımsak yeterince kurutulmazsa toz haline getirildiğinde nemli kalabilir ve küflenebilir. Bu nedenle bu tarif için sabırlı olmak gerektiğini hatırlatalım. Şimdi ise adım adım evde sarımsak tozu nasıl yapılır sorusunun uygulamalı cevabına geçelim… Gerekli Malzemeler - 8–10 baş sarımsak

- Fırın tepsisi

- Yağlı kağıt

- Rondodan ya da kahve öğütücüsünden yardım Yapılışı 1- Sarımsakların kabuklarını soyun.2- Dişleri ince ince dilimleyin. Dilimler ne kadar ince olursa kuruma süresi o kadar kısalır.3- Yağlı kağıt serili tepsiye sarımsakları tek sıra halinde dizin.4- 50–60 derece ayarlanmış fırında, kapağı hafif aralık olacak şekilde 2–3 saat kurutun.5- Sarımsaklar tamamen kuruyup kırılgan hale geldiğinde fırından çıkarın.6- Soğuduktan sonra rondodan geçirerek toz haline getirin.7- Elde ettiğiniz tozu cam bir kavanozda saklayın. Bu adımları uygulayarak pratik bir şekilde evde sarımsak tozu nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Doğru yöntem ve adımları takip ederek hem doğal hem de yoğun aromalı bir doğal sarımsak tozu elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.