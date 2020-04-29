Çok sevilen sokak lezzetlerinden birisi olan tavuk dürümü evinizde sizde denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz sevdiklerinize güzel şeyler sunabilirsiniz.

Evde Tavuk Dürüm Malzemeleri:

1 tane büyük boy soğan

2 adet tavuk bonfile

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

4 adet lavaş

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Evde Tavuk Dürüm Yapılışı:

Soğanı yemeklik şeklinde doğrayın.

Sarımsakları ve tavukları küçük parçalar halinde kesin.

Kırmızı biberi uzun ve ince şekilde doğrayın

Yağımızı kızdırın ve soğanları tavada kavurun.

Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsakları ve biberleri ekleyin.

Biberler yumuşayınca yağın geri kalan kısmını ekleyin 1 dakika kadar ısınmasını bekleyip tavukları da üzerine ekleyin.

Tavuklarımız küçük doğranmış olduğundan dolayı hızlıca pişecektir.

Yüksek ateşte döndürerek 6 dakika boyunca pişirin.

Baharatları ekletin ve tavukları 2 dakika daha sote ettikten sonra ocaktan alın.

Lavaş ekmeklerini yağsız bir tava da kısık ateşte hafif bir şekilde ısıtın ve hazırladığınız tavuk harcını içine koyup ekmeklerinizi dürümleyin.

Tüm bu işlemlerden sonra kendinize ve sevdiklerinize afiyetle ziyafet çektirebilirsiniz.