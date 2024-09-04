Karıncalar evinizi istila mı etti? İşte doğal uzaklaştırma yöntemleri!
Evde karınca sorununa doğal çözümlerle son verin! Karıncalar evinizi istila ettiyse endişelenmeyin; kimyasal kullanmadan da bu minik misafirlerden kurtulmanız mümkün. İşte evinizdeki karıncaları uzak tutmanın en etkili doğal yöntemleri!
Evdeki karınca istilasıyla başa çıkmak için kimyasallara başvurmadan da etkili çözümler bulmak mümkün. Doğal yöntemlerle karıncaları evinizden uzak tutabilir ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. İşte detaylar!
KARINCA YOLUNU TEMİZLEYİN
Evinizde sadece bir tane karınca görmüş bile olsanız daha fazlasını görme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Çünkü karıncalar geçtikleri yerlerde diğer karıncaların koklayarak takip edebileceği izler bırakır.
Evinizi sadece paspaslayıp süpürmeniz karınca izlerini yok etmeniz için yeterli olmaz. Karıncaların arkalarında bıraktığı iz feromon izidir. Bu izler süpürülmeyle yok olmaz; dezenfektan temizleyicilerle temizlenmesi gerekir.
SİRKE
Bu temizleyicilerin yerine yarım ölçü sirke ile yarım ölçü suyu sprey şişesinde karıştırın ve mutfağın tüm yüzeylerine bu karışımı uygulayın. Daha önce karıncaların gezindiğini gördüğünüz alanlara bu karışımı uyguladığınızdan emin olun.
Bu karışımın evinizde bulunan karıncaları öldürmeye yaramayacağını unutmayın. Bu, sadece bu karıncaların bıraktığı karınca izlerini temizleyerek dışarıda bulunan yeni karıncaların fenomon izlerini takip ederek içeri girmesini engeller.
Bu karışımı yaparken sirke yerine çamaşır suyu da kullanabilirsiniz. Karışımın en önemli parçası karınca izlerini temizlemeye yarayan steril bir temizleyicidir.
KARINCALARI SABUNLA SUYLA UZAKLAŞTIRMAK
Plastik sprey şişesini 1 kapak sıvı el sabunu ve suyla doldurun. Şişeyi çalkalayarak sabunla suyun karışmasını sağlayın. Bu karışımı mutfağında karıncalara rastladığınız an üzerlerine sıkın. Silmeden önce 5 dakika bekleyin çünkü karıncalar hareket etmedikleri zaman onları tezgâhından temizlemek çok daha kolay olur.
Karışımda katı sabun da kullanabilirsiniz: Bir kalıp sabundan bir miktar rendeleyin ve bir litre kadar su ile karıştırın. Sonra sabunun erimesi için karışımı mikro dalga fırına atın ve sprey şişesine koyun.
KARINCALARI LİMONLA UZAKLAŞTIRMAK
1 su bardağı limon suyuyla 4 su bardağı ılık suyu büyük bir kapta karıştırın. Sonra, bu karışımda ıslattığınız temizlik beziyle mutfak tezgâhını, vitrinlerin ve dolapların içini, buzdolabının üzerini, mutfak penceresinin etrafını ve karıncaların dolaşabileceği diğer tüm yüzeyleri temizleyin.
Narenciye kokusu karıncaları kaçırır. Portakal ve salatalık kabuklarının aynı kovucu etkiye sahip olduğu bilinir. Bu karışımla yerleri de silebilirsiniz ama özellikle de karıncaların evine girme ihtimalinin yüksek olduğu bölgeleri bu karışımla sildiğine emin olun.
KARINCALARI BAHARAT VE OTLARLA UZAKLAŞTIRMAK
Bir miktar toz tarçını karıncaların girebileceği noktalara (pencereler, kapı aralıkları, v.b.) ve karıncaların çoğunlukla görüldüğü mutfak tezgâhının kenarlarına serpin. Tarçın kokusu yalnızca karıncaları kaçırmakla kalmayıp aynı zamanda da mutfağınıza hoş bir koku verir.
Aşağıdaki diğer baharat ve otları da karıncaları uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz:
Karabiber
Kırmızı biber
Pul biber
Karanfil
Sarımsak
Defne yaprağı
Nane yaprağı
Fesleğen yaprağı
KARINCALARI DİĞER DOĞAL MADDELERLE UZAKLAŞTIR
Kahve telvesi, mısır unu, pirinç, salatalık kabuğu, kireç ve bebek pudrası karınca kovucu etkiye sahiptir. Bunları karıncaların toplandığı yerlere serpmeyi deneyin ve evinizdeki karıncalarda hangisinin daha etkili olduğunu test edin.