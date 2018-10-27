ABD'nin Oklahoma kentinde yaşayan Betsy Reyes, köpeğinin son zamanlarda kilo aldığını gözlemledi. Aynı yemeği yiyen, aynı egzersizi yapan köpeği nedense kilo alıyordu. Ardından Betsy, köpeği Prenses'in her gece gizlice kaçtığını fark etti.

Köpeğinin her gün nereye gittiğini merak eden Reyes, Prenses'i takip etmeye karar verdi. Kadın, köpeğinin yabancıların arabasına yanaşıp, sokak köpeğiymiş gibi davranarak onlardan yiyecek dilendiğini görünce gözlerine inanamadı.

Köpeğinin ufak kaçamağını kaydedip sosyal medyaya yükleyen Reyes'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

FAST FOOD BAĞIMLISI PRENSES SOKAK KÖPEĞİ TAKLİDİ YAPIYOR

Reyes yaptığı açıklamada "Prenses geceleri evden ayrılarak, bir fast food restoranının önünde duruyor. Daha sonra, sokak köpeğiymiş gibi davranarak, insanlardan kendisini hamburger ile beslemelerini istiyor" dedi.

Köpek sahibi açıklamasının devamında ise "Eğer köpeğimi restoranın önünde görürseniz, beslemeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Reyes, yaşadıklarını esprili bir dille anlatarak "Bazıları köpeğime bile güvenmememi söylüyor" şeklinde konuştu.

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