"Eve geri dön" çatışması: 1 ölü

Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Umut Erdoğan dini nikahlı eşiyle bazı sıkıntılar yaşadı. Yaşanan problemler nedeniyle eşi evi terk etti.

Eşini arayan ve görüşmek istediğini söyleyen Umut Erdoğan'a, eşinin yanıtı olumsuz oldu. Buna karşılık Umut Erdoğan, arkadaşı Caner Akgün'ü de alarak kayınpederinin evine gitti.

İddiaya göre, kayınpederin evinin önünde tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirlerine silahla saldırdı.

Silahlı tartışmada Umut Erdoğan'ın arkadaşı Caner Akgün sırtından vurularak ağır yaralandı. Arabayı kullanan ağır yaralı Akgün kaza yaptı, olay yerinden arabada bulunan damat ile diğer arkadaşı kaçtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caner Akgün sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.