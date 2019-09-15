Eddie Howe yönetimindeki Bournemouth, Marco Silva'nın menajerliğini yaptığı Everton'ı ağırladı.
Mücadelenin ilk golü 23. dakikada Callum Wilson'dan geldi. Joshua King'in asistini değerlendiren İngiliz futbolcu, maçta gol perdesini açan isim oldu.
Everton 44. dakikada eşitliği yakaladı. Richarlison'ın hazırladığı pozisyonda Dominic Calvert-Lewin, Bournemouth ağlarını havalandıran isim oldu.
Mücadelenin il k45 dakikasında başka gol olmadı.
Maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Bournemouth yeniden öne geçti. Ryan Fraser, takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.
Ev sahibi ekip 72. dakikada bir kez daha Wilson'la gol buldu ve maç 3-1'lik sonuçla tamamlandı.
Cenk Tosun maç kadrosuna alınmazken Everton 5. haftayı 7 puanla kapadı. Bournemouth da puanını 7'ye yükseltti.
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