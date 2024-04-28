Evi alevler sardı! 1 kişi öldü
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda alevlerin arasında kalan anne Sebahat ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı. Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre bir müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
GELİNİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı.
Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.
Fotoğraf: İHA