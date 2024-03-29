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        Haberler Gündem Güncel Evin bahçesinden tarih çıktı

        Evin bahçesinden tarih çıktı

        Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde lahit bulundu. Lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:37
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        Hatay'ın Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.

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        Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.

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        Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        #tarihi eser
        #Hatay
        #lahit
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