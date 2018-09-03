Tarlabaşı'nda bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Gül'e bir otomobil çarptı. DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle savrulan Gül yaralandı.

ÖNCE KAÇTILAR SONRA TESLİM OLDULAR

Kazanın ardından otomobil kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, çarpan araçta bulunanlar kaza yerine geri geldiler. 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin alkollü oldukları iddia edilirken aracın kimin tarafından kullanıldığı belirlenemedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazanın ardından kaçan otomobili Kasımpaşa Stadı'nın yanında bulurken, aracı kullananın kim olduğunu güvenlik kameralarından belirleyecek.

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