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Evini terk eden kadın sevgilisinin evinden çıkınca...

Trabzon'un Esentepe Mahallesi'nde dün sabah çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Fatih Akkan hayatını kaybetti, kalçasından yaralanan M.Y. adlı kişi ise tedavi altına alındı. Cinayet şüphelisi Hakan B. ise gözaltına alındı.

25.11.2018 - 10:30 | Güncelleme:

Trabzon'da pastane işletmecisi olan N.A. ile S.A.çifti şiddetli geçimsizlik baş gösterdi. Enis Yıldırım'ın haberine göre, yaklaşık 3 ay önce S.A., kocasının ve kendi ailesinin istememesine rağmen evini terk ederek, yalnız yaşamaya başladı. Yalnız yaşayan kadın, bu süre içerisinde Hakan B. adlı kişiyle tanıştı. Çiftin birlikte aşk yaşadığı iddia edilirken, bir çocuk annesi S.U. ise eşinden boşanma arifesinde yüklü miktarda tazminat talebinde bulundu.

İKİ BIÇAKTAN BİRİ KALBİNE GİRMİŞ

Tazminat ve yaşadığı aşk yüzünden N.A. ve S.A. adlı çiftin arasında husumet baş gösterdi. Eşi S.U.'yu takip eden N.A., eşinin geceyi Hakan B.'nin evinde geçirdiğini öğrendi. Bunun üzerine N.A. dün sabah saat 05.00'da arkadaşları F.A., M.Y. ve T. K. ile buluşarak Hakan B.'nin evine gitti. 4 kişi Hakan B.' yi dışarı çağırdı. Dışarı çıkan Hakan B. ile 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi iddiaya göre Hakan B.'yi dövmeye başladı. Bu sırada bıçak çeken Hakan B., elindeki bıçakla Fatih Akkan ve M.Y.'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ve göğsünden iki bıçak darbesi aldığı belirlenen Fatih Akkan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçak darbelerinden birinin Fattih Akkan'ın kalbine isabet ettiği belirlendi. Bu arada kasık bölgesinden yaralanan M.Y. ise tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Cinayetin ardından Hakan B. suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hakan B., cinayet masası dedektifleri tarafından sorgulanırken, öfkeli koca N.A. ve T.K. isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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