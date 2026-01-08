Habertürk
        Evinin çatısından uçan parçaların üzerine düştüğü kadın öldü

        Evinin çatısından uçan parçalar üzerine düştü

        Aksaray'da fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları üzerine düşen Meral Tezel (65), hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 23:45 Güncelleme: 08.01.2026 - 23:45
        Evinin çatısından uçan parçalar üzerine düştü
        Olay, saat 17.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Belisırma köyünde giriş katı restoran olan tek katlı binada meydana geldi.

        Yaz mevsiminde restoranı işleten 3 çocuk annesi Meral Tezel, kazlarını kümese kapatmak için bahçeye çıktı. Bu sırada fırtına nedeniyle uçan çatıdan savrulan parçaların üzerine düştüğü Meral Tezel, kanlar içinde yere yığıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Tezel, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

