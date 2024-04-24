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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünde başından vuruldu

        Evinin önünde başından vuruldu

        Niğde'de iki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ardından bir kişi diğerini pompalı tüfekle başından yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:00
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        Evinin önünde başından vuruldu
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        Niğde'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        A.Ö. ile M.K, İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Fotoğraf: İHA

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, pompalı tüfekle ateş ederek M.K'yi başından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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