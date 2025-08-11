Evinin önünde ölü bulundu!
Eskişehir'de, 69 yaşındaki Şükrü Akkaya, yalnız yaşadığı evin önünde ölü bulundu. Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de, Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Zarfçılar Sokak'ta yalnız yaşayan Şükrü Akkaya (69), oturduğu evin önünde hareketsiz halde bulundu.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre komşularının ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Akkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.