Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Evinin önünde ölü bulundu!

        Eskişehir'de, 69 yaşındaki Şükrü Akkaya, yalnız yaşadığı evin önünde ölü bulundu. Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 10:46 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin önünde ölü bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'de, Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Zarfçılar Sokak'ta yalnız yaşayan Şükrü Akkaya (69), oturduğu evin önünde hareketsiz halde bulundu.

        ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre komşularının ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Akkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü