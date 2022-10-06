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Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

Evimiz, her şeyimizdir! Bu yüzden içinde mutlu olmak önemlidir ve mutlu bir ev hayatı, güzel bir dekorasyondan geçer. Bu dekorasyon akımları, hangi tarzı sevdiğinizi anlamanız yardımcı olacak. Böylece, evinizi dekore ederken kendi ruhunuzu da yansıtabileceksiniz.

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  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    RUSTİK

    Rustik tasarım, doğallıktan esinlenir. Ahşap ve taş gibi ham ve çoğunlukla bitmemiş materyaller kullanılarak oluşturulur.
  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    BOHEM

    Sıcak, samimi bir tarz olan bohemde; basit eşyalar, rahat mobilyalar kullanılır. Özellikle kilim ve minder bu tarzın vazgeçilmezidir. 
  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    GELENEKSEL

    Geleneksel evlerde, gösteriş ve aksesuar kullanımı ön plandadır. Bitmiş ahşap ve zengin renk paletleri, akımın öne çıkan detaylarıdır.
  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    İSKANDİNAV

    İskandinav ülkelerinin hayat tarzını yansıtan bu ilham verici dekorasyon fikrinde sade ve basit mobilyalar, yumuşak bir palet kullanılır.

    Bu tarzda preslenmiş ahşap, parlak plastikler ve emaye alüminyum, çelik ve geniş tahta döşeme gibi unsurlar kullanılır.

    Hem şık hem işlevsel mobilyalar bir araya geldiğinde bir sanat eseri hissi yaratır.
  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    MİNİMALİST

    Az eşya konseptini içeren minimalist tarzda; renkler abartılı seçilmez, daha yumuşak bir renk paleti tercih edilir. Tüm dekorasyon; temiz, sade ve ferahtır.
  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    MODERN

    Bu tarz sade ve şıklığı bir araya getirir. Basit ancak uyumlu renkler ve keskin çizgiler kullanılır. Böylece ortaya zarif bir dekorasyon çıkar. 
  • Evinizi dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon akımları

    ENDÜSRTİYEL

    Bir fabrikanın iç tasarımını yansıtan bir fikirdir. Tuğla, kanal işi veya ahşap görüntü; bu tarzın karakteristik özelliğidir. Genelde asma kat evlerde tercih edilir. 

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