İSKANDİNAV

İskandinav ülkelerinin hayat tarzını yansıtan bu ilham verici dekorasyon fikrinde sade ve basit mobilyalar, yumuşak bir palet kullanılır.

Bu tarzda preslenmiş ahşap, parlak plastikler ve emaye alüminyum, çelik ve geniş tahta döşeme gibi unsurlar kullanılır.

Hem şık hem işlevsel mobilyalar bir araya geldiğinde bir sanat eseri hissi yaratır.