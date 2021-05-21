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HaberlerGündem3. Sayfa4 yaşındaki kızını öldürmüştü! Evlat katili için istenen ceza... - Haberler
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4 yaşındaki kızını yastıkla boğan anne için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Konak ilçesinde, geçen 11 Haziran'da kızı Bahar E.'yi (4) yastıkla boğarak öldüren Betül Fitil (35) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda, anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olay sırasında ayrıldığı eşinden hamile olan Betül Fitil'in, hamileliğin sonlandırılması konusunda eski eşiyle kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdiği ve kızını öldürdüğü belirtildi

4 yaşındaki kızını öldürmüştü! Evlat katili için istenen ceza... - Haberler
Evlat katili anne için istenen ceza belli oldu
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DHA

İddiaya göre, 2 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Betül Fitil, geçen 11 Haziran'da sinir krizi geçirdi. Bu sırada kızı 4 yaşındaki Bahar E. ağlamaya başladı.

DHA'nın haberine göre Fitil, kızını susturmayı başaramayınca, yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Fitil, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ, ONLAR YAPTI' DEMİŞTİ

Anne Betül Fitil polise verdiği ifadesinde eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi. Anne Fitil'in ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fitil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Betül Fitil hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Fitil'in, 2019 yılında boşandığı eski eşi ve Bahar'ın babası Mert E.'den hamile olduğu, hamileliğin sonlandırılması konusunda kavga ettiği ve Mert E.'nin evden gittikten sonra sinir krizi geçirdiği belirtildi. Kızı Bahar'ın yüzüne başörtüsü ile yastık bastırarak öldüren, daha sonra kendisine zarar verip, boğmaya çalıştığı, olayın ardından polise verdiği ifadede suçu hayali 2 kişinin üzerine attığı ancak daha sonra itiraf ettiği ifade edildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, Bahar'ın ağzının ve burnunun kapanmasına bağlı 'mekanik asfiksi' sonucu öldüğü vurgulandı.

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