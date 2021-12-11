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Haberler Gündem Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin
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Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 831'inci günde de devam etti. Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, 'Bütün çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin ceza yok. Bu acı bitsin” dedi.

Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin
DHA

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 831 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'EVLATLARIMIZ HEPSİ KAÇMAK İSTİYOR'

Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun peşinden ayrılmayacağını söyledi. Bektaş, “Biz acılı ailelerin yanındayız. HDP insan haklarından bahsediyor da 8-10 yaşındaki çocukları götürünce nasıl oluyor. Çocuklarımızın insan hakları yok muydu? Bizim çocuklarımızı gasbetmişler. Kandırmamışlar gasbetmişler, çocuklarımız gelmek istiyor ama hepsine nöbetçi koymuşlar çocuklarımızı bırakmıyorlar. Bunları da kaçan çocuklar söyledi. Evlatlarımızın hepsi kaçmak istiyor. Artık bu zulme yeter. Aileler burada çocuklar da dağda orada perişan oldu. Bütün çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin ceza yok. Bu acı bitsin” dedi.

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