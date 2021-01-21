Buzda kayıp düşerken kızını korudu!

Bursa'da, önceki gün saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde çok ilginç bir olay meydana geldi.
Mantıcılar Caddesi üzerinde bulunan bir otoparka aracını bırakan bir vatandaş kucağındaki kızıyla otoparkın çıkışına yürüdüğü sırada soğuk hava etkisiyle buzlanan yolda dengesini kaybetti.
DÜŞERKEN BEBEĞİNİ KORUDU
DHA'da yer alan habere göre dengesini sağlamak için çaba gösteren vatandaş, düştüğü sırada kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak korumaya çalıştı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren ve kendisini sırt üstü yere bırakarak kızını yaralanmaktan kurtaran babanın çabası güvenlik kameralarına yansıdı.
İKİSİ DE YARA ALMADILAR
Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan baba ve kızı olayı yaralanmadan atlattı.
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