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HaberlerGündem3. SayfaANNELİK! Son dakika: Buzda kayıp düşerken kızını korudu! İşte fotoğraflar
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Buzda kayıp düşerken kızını korudu!

Bursa’da buzlu yolda dengesini kaybederek kucağındaki kızıyla birlikte düşerken, bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren baba kameraya yansıdı. Babanın yere düşmesine rağmen kızını korumaya çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü

ANNELİK! Son dakika: Buzda kayıp düşerken kızını korudu! İşte fotoğraflar
Buzda kayıp düşerken kızını korudu!
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DHA

Bursa'da, önceki gün saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde çok ilginç bir olay meydana geldi.

Mantıcılar Caddesi üzerinde bulunan bir otoparka aracını bırakan bir vatandaş kucağındaki kızıyla otoparkın çıkışına yürüdüğü sırada soğuk hava etkisiyle buzlanan yolda dengesini kaybetti.

DÜŞERKEN BEBEĞİNİ KORUDU

DHA'da yer alan habere göre dengesini sağlamak için çaba gösteren vatandaş, düştüğü sırada kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak korumaya çalıştı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren ve kendisini sırt üstü yere bırakarak kızını yaralanmaktan kurtaran babanın çabası güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİSİ DE YARA ALMADILAR

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan baba ve kızı olayı yaralanmadan atlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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