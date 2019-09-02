Evlenmeden Olmaz televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2015 yılında vizyona giren Evlenmeden Olmaz seyircisine eğlenceli dakikalar yaşatacak. Zeynep ile Yavuz'un başından geçen olayları konu alan Evlenmeden Olmaz'ın başrolünde Cansel Elçin, Özge Özberk ve Hakan Eratik yer alıyor. Peki, Evlenmeden Olmaz konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayrıntıları haberimizde...

EVLENMEDEN OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin

Özge Özberk

Hakan Eratik

Serkan Kuru

Gözde Okur

Serhat Yiğir

Seda Demir

Suzan Aksoy



EVLENMEDEN OLMAZ KONUSU NEDİR?

Birbirlerine aşık bir çift olan Zeynep ile Yavuz, ilişkileri daha ciddi bir noktaya taşınırken yollarını ayırmak zorunda kalırlar. Zira Zeynep evlenmeyi isterken Yavuz'un evlilik korkusu daha baskın çıkmıştır. Ancak ilişkileri sona erse de birbirlerini unutamazlar. Zeynep bir gün işi nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte Evlenmeden Olmaz adında bir çöpçatanlık bürosuna gider ve Adnan isimli bir çöpçatanla tanışır. Adnan, Zeynep'e eski sevgilisini unutturacak birini bulur ancak yeni sevgili her birinin başına beklenmedik işler açacaktır.