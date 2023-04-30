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Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu - Güncel haberler
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Evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldüren sanık için savcı müebbet istedi

Çorum'da evlilik teklifini reddeden genç kızın ağabeyi Mustafa İçöz'ü öldüren Ahmet Özkarslı hakkında müebbet hapis cezası istendi. Davada katil zanlısının babası Mehmet Özkarslı hakkında da maktule cinayet öncesi sopa ile saldırdığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası istendi

Çorum'da evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu - Güncel haberler
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DHA

Çorum'da evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen Şerife İçöz'ün (19) ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Ahmet Özkarslı (26) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

DHA'da yer alan habere göre savcı, Mustafa İçöz'e sopayla saldıran Ahmet Özkarslı'nın babası Mehmet Özkarslı için ise 18 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

KÖY MEYDANINDA KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Çorum Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, geçen yıl Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlilik talebini reddetti. Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz'e ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava dosyasına olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü delil olarak girdi. Görüntüde, Ahmet Özkarslı'nın babası tutuksuz sanık Mehmet Özkarslı'nın ölen Mehmet İçöz'e sopa ile vurduğu görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntüleri, sopa parçasının bulunması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Mehmet Özkarslı'nın da tutuklanmasına karar verdi.

BABAYA 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ TALEBİ

Davanın 6'ıncı duruşması Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçunu işlediklerini ancak maktul Mustafa İçöz'ün, sanıklardan Mehmet Özkarslı'ya tartışma sırasında hakaret ettiği ve bu durumun dikkate alınarak 'haksız tahrik' hükümleri uygulanıp indirim yapılmasını talep etti. Savcı, sanık Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, babası Mehmet Özkarslı hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"PİŞMANIM, BABAMIN OLAYLA İLGİSİ YOK"

Ardından sanıkların esas hakkındaki mütaalaya ilişkin beyanları soruldu. Bunun üzerine tutuklu sanık Ahmet Özkarslı, "Olay nedeniyle çok pişmanım, keşke olmasaydı. Maktul ağır şekilde tahrik etti, bir anlık gafletle bu suçu işledim, hayatım karardı. Keşke böyle olmasaydı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Babama karşı saldırı yapabileceğini düşünerek bir anlık gafletle hareket ettim, babamın olayda dahli yoktur" dedi. Duruşma, 24 Mayıs'a ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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