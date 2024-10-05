Yaman, mücadelenin topyekun olmasını da isteyerek şöyle konuştu: "Şu an kendi bütçesinden aldığımız ilaçlarla beraber uygulamayı yapmaktayız. Bizim gibi diğer ziraat odalarının da bu çalışmayı yapmasını istiyoruz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bunu Valiliğimiz, il ve ilçe tarım müdürümüz, kaymakamlıklarımızla beraber topyekun bir ortak noktada buluşup böyle daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Gelecek yıllarda fındığa ciddi zararlar vereceğini öngördüğümüz için mücadeleyi bırakmamalıyız. Kokarca ile savaşımız buradan tüm ülkeye inşallah yayılır. Mücadelede başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bu bölgede fındık olmazsa olmazımız. Fındığımıza zarar verecek olan herhangi bir illetin de bertaraf edilmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız."