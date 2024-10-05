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        Giresun'da evlere dadandı: İlaçlama timi oluşturuldu

        Giresun'da köylerde yoğun olarak görülen "kahverengi kokarca" ile mücadele kapsamında Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, kendi imkanlarıyla aldıkları ilaçlama makinesi ile ilaçlama yaptı. Yaman, "Tirebolu Ziraat Odası olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya karşı savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan kokarcaları imha etmeye çalışıyoruz... Mücadele topyekun olmalı. Şu an kendi bütçesinden aldığımız ilaçlarla beraber uygulamayı yapmaktayız. Bizim gibi diğer ziraat odalarının da bu çalışmayı yapmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:23
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        Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de, "kahverengi kokarca" adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor.

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        300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğü istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor.

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        Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' bahçelerin yanı sıra evlere de dadandı.

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        Evlere giremediklerinde duvarlara yapışan istilacı türe karşı Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, mücadele başlattı.

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        Yaman, edindiği ilaçlama makinesi ile köy köy gezip, ilaçlama yaparak istilacı türü bireysel olarak engellemeye çalışıyor.

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        Tirebolu Ziraat Odası olarak kahverengi kokarca ile bölgede bir savaş başlattıklarını söyleyen Erim Yaman, "Şu an havaların soğuması itibarıyla kokarcalar, ev ve diğer yapılara girmeye başladı. Tirebolu Ziraat Odası olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya karşı savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan kokarcaları burada imha etmeye çalışıyoruz. Bakanlığın önerdiği ilaçları kullanıyoruz ve bunun 15 gün etkisi var. Evlere ve diğer yapılara girmeye çalışan kokarcaları bu şekilde imha edeceğiz" dedi.

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        Yaman, mücadelenin topyekun olmasını da isteyerek şöyle konuştu: "Şu an kendi bütçesinden aldığımız ilaçlarla beraber uygulamayı yapmaktayız. Bizim gibi diğer ziraat odalarının da bu çalışmayı yapmasını istiyoruz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bunu Valiliğimiz, il ve ilçe tarım müdürümüz, kaymakamlıklarımızla beraber topyekun bir ortak noktada buluşup böyle daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Gelecek yıllarda fındığa ciddi zararlar vereceğini öngördüğümüz için mücadeleyi bırakmamalıyız. Kokarca ile savaşımız buradan tüm ülkeye inşallah yayılır. Mücadelede başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bu bölgede fındık olmazsa olmazımız. Fındığımıza zarar verecek olan herhangi bir illetin de bertaraf edilmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız."

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        Örenkaya köyü muhtarı Ali Kara da kokarcanın yoğun görülmesi ile Tirebolu Ziraat Odası ile iletişime geçtiklerini ve mücadelenin köylerinden başlatıldığı belirterek, "Evin içerisine girecek yer bulamazsa duvarlara yapışıyor, evin içerisine girecek yer arıyor, bilhassa evlerin çatı altları, aralıklardan içeri girip çatıda kümeleşiyorlar. Orada yumurtlayıp, baharda çevreye zarar verecek. Şimdiden önlemini almaya başladık" diye konuştu.

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        #kahverengi kokarca
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        #fındık
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