DHA

Güney Afrika’da David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitti.

DHA'nın haberine göre çift, lüks müstakil villaya ait bahçede, uyuyan 6 aslanla karşılaştı.

Paniğe kapılan çift o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Afrika medyasından Triangle, aslan sürüsünün dinlenmek için villanın bahçesini seçtiğini aktardı.

Görüntüde çiftin eve girmek için kapıyı araladığında evin bahçesinde uyuyan 6 aslanla karşılaştığı görüldü.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen çift, kapıyı kapattıkları sırada çıkardığı sesle uyanan aslanlar ayaklandı.

"KORKTUK, EVİ TERK ETTİK"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David De Beer, eşiyle birlikte babasının satılığa çıkarılan evini kontrole gittiklerini ve bahçede aslanlarla karşılaştıklarını söyledi.

David De Beer, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik" diye konuştu.