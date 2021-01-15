Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamEvlerini kontrol etmeye gitmişlerdi... Korku dolu anlar! - Haberler
ABONE OL

Evlerinin bahçesini aslanlar bastı! Korku dolu anlar

Güney Afrika’da satılığa çıkarılan evi kontrole giden çift bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı. O anlar kameraya yansıdı

Evlerini kontrol etmeye gitmişlerdi... Korku dolu anlar! - Haberler
DHA

Güney Afrika’da David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitti.

DHA'nın haberine göre çift, lüks müstakil villaya ait bahçede, uyuyan 6 aslanla karşılaştı.

Paniğe kapılan çift o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Afrika medyasından Triangle, aslan sürüsünün dinlenmek için villanın bahçesini seçtiğini aktardı.

Görüntüde çiftin eve girmek için kapıyı araladığında evin bahçesinde uyuyan 6 aslanla karşılaştığı görüldü.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen çift, kapıyı kapattıkları sırada çıkardığı sesle uyanan aslanlar ayaklandı.

"KORKTUK, EVİ TERK ETTİK"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David De Beer, eşiyle birlikte babasının satılığa çıkarılan evini kontrole gittiklerini ve bahçede aslanlarla karşılaştıklarını söyledi.

David De Beer, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
YAŞAMDiziden etkilendiler, hurdadan yaptılar!
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
YAŞAMKarış karış gezdi... Türk isim dünyada birinci oldu
14 Ocak Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
11-17 Ocak haftalık burç yorumları ve Yeniay'ın burçlara etkisi - Haberler
YAŞAMYeniay burçları nasıl etkileyecek?
Günlük burç yorumları! 15 Ocak 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi
YAŞAM117 yaşındaki Zeliha Nine, Mehmetçik için 115 çift ...
SON DAKİKA 14 Ocak Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI - Süper Loto sonucu sorgula! Büyük ikramiye...
YAŞAM14 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı!
Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı
YAŞAMKayaşehir karlar altında!
Polonya'da nesli tükenmekte olan Hint gergedanı dünyaya geldi
YAŞAMNesli tükenmekte olan Hint gergedanı dünyaya geldi
Besin alerjisini tetikleyen gıdalar
YAŞAMBesin alerjisini tetikleyen gıdalar