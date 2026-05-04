Evde yetiştiriyorlar! Koparmanın cezası 700 bin TL

Sason ilçesinin Yücebağ beldesinin Koçkaya Mahallesi’nde yaşayanlar bahçelerinde, baharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte açan, koruma altında bulunan, koparmanın cezası da 700 bin TL olan ters lale yetiştiriyor.

Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Bahar Akın, ters laleleri bahçelerindeki diğer ağaçlar gibi korumayı bir görev bildiklerini belirterek, “34 haneli mahallemizin hemen her evinin bahçesinde ağlayan gelin olarak bilinen ters lale var. Her yıl nisan ayının ortasında açılan ters laleler 20 gün sonra kendiliğinden kapanıyor. Bu sene bahar geç geldiği için geç açtı” dedi.

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Akın, “Geçen sene yağış yoktu biz suluyorduk. Bu sene yağış çok. Mahallede gerek çocuklar gerekse vatandaşlar, bahçelere güzellik katan bu laleleri koruyor. Yaklaşık 1 hafta sonra ters laleler kapanacak. Dağda yetişen laleler biraz daha uzun ömürlü olabiliyor. Bu da halen karın dağda olmasından kaynaklıdır. Gözümüz gibi bakıyoruz. Ben 10 yıldır evliyim. Geldiğimden beridir buradalar” diye konuştu.