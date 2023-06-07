Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Seçim vaadi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler? İşte evlilik kredisi başvuru detaylar...