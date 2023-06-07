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Evlilik kredisi şartları nelerdir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman?

14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından evlenmeyi düşünen çiftler evlilik kredisi şartları, başvuru tarihi ve yaş sınırı kriterlerini araştırmaya başladı. İki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeden oluşacak olan 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Seçim vaadi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler? İşte evlilik kredisi başvuru detaylar...
  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

     
  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.
  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

    Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

    "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
  • EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, şartları nedir ve yaş sınırı var mı?

    FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

    Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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