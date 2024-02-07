Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.896,77 %0,31
        DOLAR 30,5973 %0,36
        EURO 32,9860 %0,52
        ALTIN 2.001,85 %0,10
        FAİZ 42,96 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 21,96 %-0,35
        BITCOIN 42.882,00 %-0,65
        GBP/TRY 38,6637 %0,60
        EUR/USD 1,0770 %0,12
        BRENT 79,33 %0,94
        ÇEYREK ALTIN 3.273,02 %0,10
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Yeni evlenecek çiftler dikkat: Başvurular başlıyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihi

        Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları belli olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki sene geri ödemesiz, devlet destekli faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihini duyurdu. Açıklamaların ardından "Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman verilecek?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Faizsiz evlilik kredisi hakkında son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık." dedi. Gelişmelerin ardından evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, 2024 evlilik kredisi hakkında merak edilenler...

        2

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız.

        3

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek." ifadelerini kullandı.

        4

        FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

        5

        EVLİLİK KREDİSİ YAŞ ŞARTI VAR MI?

        Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

        6

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor