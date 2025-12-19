Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evlilik terapisi nedir? Evlilik terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Evlilik terapisi nedir? Evlilik terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        İki farklı insanın, bambaşka geçmişlerden, alışkanlıklardan ve hayallerden gelerek ortak bir hayat kurma çabası olan evlilik, şüphesiz ki insan yaşamının en karmaşık ve en doyurucu serüvenlerinden biridir. Ancak bu uzun yolculukta, bazen iletişim kanalları tıkanır, sevgi sözcüklerinin yerini sessizlik veya öfke alır ve çiftler kendilerini içinden çıkılmaz bir labirentin ortasında bulabilirler. İlişkilerde yaşanan krizler, sadece o anı değil, geleceğe dair umutları da zedeleyebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik terapisi nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tam bu noktada, profesyonel bir rehberlik hizmeti olarak devreye giren evlilik terapisi, çiftlere kaybettikleri pusulayı yeniden bulmaları, birbirlerini ve kendilerini daha derinlemesine anlamaları ve ilişkiyi onarmaları için güvenli bir liman sunar. Peki, çiftlerin ilişkilerini kurtarmak veya daha sağlıklı bir zemine oturtmak için başvurdukları bu süreç nasıl işler ve ilişkiye ne tür katkılar sağlar? İşte tüm detaylar...

        Modern dünyada artan stres faktörleri, ekonomik zorluklar ve bireyselleşme eğilimleri, evlilik kurumunu geçmişe göre daha kırılgan bir hale getirmiştir. Çoğu zaman çiftler, sorunları kendi içlerinde çözmeye çalışırken, aslında farkında olmadan birbirlerini daha fazla yıpratmakta ve sorunun kökeninden uzaklaşmaktadırlar. Evlilik terapisi, sadece boşanma aşamasına gelmiş çiftler için bir son çare değil, aynı zamanda ilişkisindeki ışıltıyı artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve olası krizleri önlemek isteyen bilinçli çiftler için de hayati bir araçtır. Bu süreç, tarafların birbirini suçladığı bir mahkeme salonu değil, ilişkinin üçüncü bir "hasta" olarak masaya yatırıldığı ve iyileştirilmeye çalışıldığı profesyonel bir tedavi sürecidir.

        REKLAM

        EVLİLİK TERAPİSİ NEDİR?

        En temel tanımıyla evlilik terapisi nedir sorusuna verilecek cevap; evli olan veya birlikte yaşayan çiftlerin, ilişkilerinde yaşadıkları çatışmaları çözmek, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve daha sağlıklı bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla aldıkları bir psikoterapi türüdür şeklindedir. Bu terapi türü, aile terapisi disiplininin bir alt dalı olarak kabul edilir ve alanında uzmanlaşmış lisanslı terapistler, psikologlar veya psikiyatristler tarafından uygulanır. Terapinin odak noktası, bireylerin kişisel sorunlarından ziyade, bu sorunların ilişkiye yansıması ve çiftin oluşturduğu dinamiktir. Terapist, bu süreçte tarafsız bir hakem rolü üstlenmez; aksine, her iki tarafın da duyulmasını, anlaşılmasını ve duygusal ihtiyaçlarının fark edilmesini sağlayan bir kolaylaştırıcı görevi görür.

        EVLİLİK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        REKLAM

        Peki, teorik olarak kulağa hoş gelen bu süreç pratikte nasıl işler ve evlilik terapisi nasıl yapılır? Terapötik süreç genellikle çiftin birlikte katıldığı bir değerlendirme seansıyla başlar. Bu ilk seansta terapist, çiftin terapiye başvurma nedenlerini, ilişkinin tarihçesini, yaşanan temel sorunları ve her iki tarafın da terapiden beklentilerini anlamaya çalışır. Terapist, çiftin iletişim tarzını gözlemleyerek, ilişkinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder. Bazı durumlarda terapist, her bir eşle ayrı ayrı görüşerek, bireysel geçmişlerini ve ilişkiye getirdikleri kişisel yükleri daha derinlemesine anlamak isteyebilir. Bu ön değerlendirme aşaması, tedavi planının oluşturulması için kritik öneme sahiptir.

        Değerlendirme aşamasından sonra, düzenli seanslar başlar. Seanslar sırasında terapist, çiftin belirli bir konu üzerinde konuşmasını sağlayarak veya onlara özel iletişim egzersizleri yaptırarak, sorunun kökenine inmeye çalışır. Örneğin, sürekli tartışan bir çifte, tartışma anında mola verme teknikleri veya "sen dili" yerine "ben dili" kullanma pratiği yaptırılabilir. Terapist, çiftin farkında olmadığı bilinçdışı dinamikleri, kök ailelerinden getirdikleri davranış kalıplarını ve savunma mekanizmalarını onlara ayna tutarak gösterir. Süreç boyunca, sadece seans odasında konuşulanlar değil, seans dışında çiftin günlük hayatına entegre etmesi gereken "ev ödevleri" de büyük önem taşır. Bu ödevler, birlikte kaliteli zaman geçirme, belirli konularda sohbet etme veya cinsel yakınlığı artırmaya yönelik egzersizler olabilir. Terapinin süresi, sorunun derinliğine ve çiftin değişim motivasyonuna bağlı olarak birkaç seanstan birkaç yıla kadar uzayabilir.

        EVLİLİK TERAPİSİNİN FAYDALARI VE İLİŞKİYE KATKILARI

        Sürecin sonunda elde edilen kazanımlar göz önüne alındığında, evlilik terapisi faydaları saymakla bitmeyecek kadar geniştir. En belirgin fayda, şüphesiz iletişim becerilerindeki iyileşmedir. Çiftler, birbirlerini gerçekten dinlemeyi, karşı tarafın söylediklerini yargılamadan anlamayı ve kendi duygularını açıkça ifade etmeyi öğrenirler. Bu durum, yanlış anlaşılmaların azalmasına ve tartışmaların yıkıcı bir savaşa dönüşmeden çözülmesine olanak tanır. Ayrıca terapi, çiftlere çatışma yönetimi konusunda ustalaşma şansı verir. Her ilişkide çatışma kaçınılmazdır, ancak terapi sayesinde çiftler, çatışmayı bir tehdit olarak görmek yerine, ilişkiyi geliştirecek bir fırsat olarak görmeye başlarlar.

        Bir diğer önemli fayda, duygusal ve fiziksel yakınlığın yeniden tesis edilmesidir. Zamanla monotonlaşan veya uzaklaşan ilişkilerde, terapi sayesinde çiftler birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını yeniden keşfeder ve aralarındaki bağı kuvvetlendirirler. Güven sorunu yaşayan çiftler için terapi, bu güvenin adım adım yeniden inşa edildiği bir zemin hazırlar. Özellikle aldatma gibi ağır travmaların ardından, ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar verme ve eğer devam edecekse bu yaranın nasıl sarılacağı konusunda terapi hayati bir rol oynar. Ayrıca, evlilik terapisi sadece ilişkiyi değil, bireyleri de geliştirir. Kişi, kendi davranış kalıplarını, tetikleyicilerini ve ilişkideki rolünü fark ederek kişisel bir olgunlaşma süreci yaşar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi