ABD'de yapılan bir araştırma, evlilikte çıkan kavgaların, çiftler üzerinde sigara ve alkol kadar zararlı olduğunu ortaya çıkardı.

Habertürk TV'nin haberine göre; evlilikte çıkan kavgalar, sigara ve alkol kadar sağlığı tehdit ediyor.

Yapılan araştırma, kavga eden evli çiftlerin sağlıklarının olumsuz etkilendiği belirtildi. Araştırmada 373 evli çift, 16 yıl boyunca gözlemlendi. Çocuk büyütme, para ve hobileriyle ilgili tartışmaların, çiftlerin sağlıkları üzerindeki etkileri incelendi.

Çiftlere uyumakta zorluk yaşayıp yaşamadıkları, stres ve baş ağrısı geçirip geçirmedikleri soruldu. Sonuçta daha az tartışan çiftlerin daha sağlıklı olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre; tartışan çiftlerde her iki eşin de sağlık sorunlarında artış gözlemlendi. Ancak erkeklerin sağlığının daha da olumsuz etkilendiği kaydedildi. Bu etkiler arasında ateş, iştah değişikliği ve stres gibi sorunlar bulunuyor.

Uzmanlar, ilişkide çok fazla tartışmaya maruz kalmanın sağlık açısından çok zararlı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, çiftlere uzun vadeli tartışmaları en aza indirmeleri öneriliyor.

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