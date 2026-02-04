Evliyken aşık olmak günah mı? Diyanet'e göre evliyken aşık olmak caiz mi?

Meşru bir zeminde evlilik niyetiyle yaşanan sevgi olumlu kabul edilirken sınırları aşan gizli yakınlaşmalar ve ahlaki ölçüleri zedeleyen tutumlar uygun görülmez. İslam’da sevgi iradeyi tamamen devre dışı bırakan bir hâl sayılmaz. Kişinin kendini kontrol etmesi ve sorumluluk bilincini koruması beklenir. Bu yaklaşımda amaç duyguları bastırmak değil onları doğru zeminde tutmaktır. Sevgi ahlakla birleştiğinde anlam kazanır. Peki, evliyken aşık olmanın günahı var mı? İşte detaylar.

EVLİYKEN AŞIK OLMAK GÜNAH MI?

Evliyken aşık olmak meselesi İslam’da duygu ile davranış arasındaki ayrım gözetilerek değerlendirilir. İnsanın kalbinden geçen hisler irade ile doğrudan kontrol edilebilen alanlar kabul edilmez. Bu nedenle kişinin evliyken bir başkasına karşı duygu hissetmesi tek başına günah kapsamında ele alınmaz. Ancak bu duygunun nasıl yönetildiği ve davranışlara nasıl yansıdığı belirleyici ölçü kabul edilir. İslamiyet’te evlilik bağı güçlü bir sorumluluk olarak görülür ve bu bağın korunması esastır. Kalpte oluşan bir eğilim bilinçli biçimde beslenir gizli görüşmeler mesajlaşmalar ya da duygusal yakınlaşmalarla ilerletilirse bu durum dini açıdan sakıncalı kabul edilir. Çünkü bu tür davranışlar sadakat ilkesini zedeler.

REKLAM Evliyken yaşanan bir duygunun kişinin evliliğine zarar vermemesi ve fiile dönüşmemesi gerekir. Kişinin kendini kontrol etmesi sınırlarını koruması ve evlilik sorumluluğunu merkeze alması beklenir. İslam’da kişi sorumluluğunu duygularına göre değil ahlaki yükümlülüklerine göre belirler. Kalpten geçenle bilinçli tercih aynı değerlendirme içinde yer almaz. Bu nedenle evliyken aşık olmak değil bu duygunun davranışlara yansıtılması dini sorumluluk doğurur. EVLİYKEN AŞIK OLMAK CAİZ Mİ? Evliyken aşık olmak caiz mi sorusu İslam’da duygu ve fiil ayrımı gözetilerek değerlendirilir. İnsanın kalbinde aniden oluşan duygular irade ile doğrudan şekillenen alanlar kabul edilmez. Bu nedenle evliyken bir başkasına karşı duygu hissetmek tek başına dini sorumluluk doğurmaz. Ancak bu duygunun bilinçli biçimde beslenmesi ve davranışlara yansıtılması caiz kabul edilmez. İslam’da evlilik sadakat temeline dayanır ve bu bağın korunması esastır. Duygunun gizli görüşmeler mesajlaşmalar ya da duygusal yakınlıklarla ilerletilmesi evlilik sorumluluğuyla bağdaşmaz.

Bu noktada kişinin sınırlarını koruması ve evliliğine zarar verecek tutumlardan uzak durması gerekir. Kalpte oluşan eğilim ile bilinçli tercih aynı çerçevede ele alınmaz. Caiz olan kalbin kontrol edilemeyen hâlidir. Caiz olmayan ise bu hâlin fiile dönüşmesidir. İslam anlayışında kişi duygularından değil tercih ettiği davranışlardan sorumlu tutulur. Dolayısıyla evliyken aşık olmak değil bu duyguyla hareket etmek dini açıdan sakıncalı kabul edilir. REKLAM EVLİ KADINA AŞIK OLAN ERKEK NE YAPMALI? Evli bir kadına aşık olan erkeğin nasıl davranması gerektiği konusu İslam’da ahlaki sınırlar ve sorumluluk bilinci çerçevesinde ele alınır. Öncelikle bu duygunun fark edilmesi tek başına dini bir sorumluluk doğurmaz. Ancak duygunun nasıl yönetildiği belirleyici kabul edilir. İslam’da evlilik bağı korunması gereken güçlü bir emanettir ve bu bağa zarar verecek her türlü tutumdan uzak durulması gerekir. Bu nedenle evli bir kadına karşı hissedilen duygunun bilinçli biçimde beslenmesi doğru görülmez. Gizli görüşmeler mesajlaşmalar ya da duygusal yakınlaşmalar ahlaki sınırları aşan davranışlar kabul edilir. Böyle bir durumda yapılması gereken ilk şey mesafe koymaktır.

Kişi hem kendisini hem de karşı tarafı zorlayacak ortamlardan uzak durmalıdır. Duygunun geçici olduğu bilinciyle hareket etmek ve nefsini kontrol altına almak önem taşır. İslam anlayışında kişi kalbinden geçenle değil iradesiyle yaptığı tercihlerle sorumlu tutulur. Bu nedenle sorumluluk bilinci öne çıkarılmalıdır. Gerekirse çevresel değişiklikler yapılmalı ve dikkati farklı alanlara yönlendirilmelidir. Dua edilerek hayırlı olanın talep edilmesi ve bu duygunun zarar vermeden sonlanması istenebilir. Burada amaç kimseye zarar vermemek ve ahlaki çizgiyi korumaktır. EVLİ ERKEĞE AŞIK OLAN KADIN NE YAPMALI? Evli bir erkeğe karşı duyulan ilgi, kişiyi zihinsel ve duygusal açıdan zorlayan bir süreçtir ve bu durumda atılacak adımların vicdani sorumluluk taşıması gerekir. Dini bakış açısında evlilik bağı korunması gereken bir mahremiyet alanıdır ve bu alanın dışından kurulacak duygusal yakınlıklar doğru kabul edilmez. Bu nedenle kadın, önce duygusunun kaynağını sorgulamalı, hislerinin geçici bir boşluk mu yoksa yanlış bir yönelim mi olduğunu samimiyetle değerlendirmelidir. Kalbin kontrolsüzce sürüklendiği durumlarda irade devreye girmeli, kişinin kendini geri çekmesi ahlaki bir duruş sayılır. Evli bir erkeğin hayatında zaten bir sorumluluk alanı bulunur ve bu alana dahil olmaya çalışmak üç tarafın da huzurunu zedeler.