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Range Rover Evoque'a elektrik 2025'te gelecek

HABERTURK.COM

İngiliz üretici Jaguar Land Rover, pazardaki 'elektrik akımına' 6 yıl içinde kapılmayı planlamadığını bildirdi. Hindistan merkezli Tata'nın sahibi olduğu şirket, Range Rover Evoque modelinde yakın gelecekte bir tam elektrikli seçenek sunabileceğini, fakat bunun da modelin 2025 yılında piyasaya çıkacak üçüncü neslinde gerçekleşebileceğini açıkladı. Öte yandan, edinilen bilgiye göre, önümüzdeki 12 ay içinde Range Rover Evoque'ta aileni büyük üyelerinde olduğu gibi hibrit bir seçeneğin satışa sunulması planlanıyor. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

Jaguar Land Rover

Tesla'nın ulaştığı satış rakamlarından sonra, üreticiler arasında bir süredir elektrikli otomobil yarışı devam ediyor. Pazardaki değişen trendler rağmen bazı markaların söz konusu yarışa katılmada temkinli davrandığı görülüyor.

Bu markalardan biri olan İngiliz üretici Jaguar Land Rover, 6 yıl içinde tam elektrikli bir modeli pazara sunmaya planlamadığını duyurdu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Hindistan merkezli Tata'nın sahibi olduğu şirketin İngiltere CEO'su Rawdon Glover'in yaptığı açıklamada, pazarda kompakt boyutlarda bir elektrikli SUV talebi olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, markanın Range Rover Evoque modelinin elektrikli bir versiyonunu göz önüne aldığı, fakat bu otomobilin ancak bir sonraki neslinde, yani takvimler 2015 yılını gösterdiğinde 'elektrik akımına' kapılacağı kaydedildi.

1.5 LİTRE BENZİNLİ HİBRİT GELİYOR

İlk neslinin ortaya çıkmasından 7 yıl sonra satışa sunulan ikinci nesil Evoque'un, bir yıl içinde ise hibrit motor seçeneğini sunmaya başlayacağı öğrenildi.

Kaynaklar, otomobilin yeni platformun tam elektrikli bir otomobil geliştirmeye izin vermediğini belirterek, modelin üçüncü neslinin elektrikli otomobil üretimi göz önünde bulundurularak üretileceğini aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre, Evoque'un PHEV versiyonunun 197 beygir gücünde 1.5 litre benzinli motor ile 107 beygirlik bir elektrikli motorun birlikteliğinden oluşacak.

Markanın hibrit bir Evoque geliştirme planının arkasında ise, ailenin büyük üyeleri Range Rover ve Range Rover Sport'un hibrit seçeneklerine gelen talebin yattığı bildirildi.

Öte yandan, şirketin Jaguar kanadının tam elektrikli bir SUV olan I-Pace'i üretip Land Rover'un bu alana temkinli yaklaşması ise kafalarda bir soru işareti yaratmıyor değil!

İNGİLİZ ÜRETİCİ YALNIZ DEĞİL

Jaguar Land Rover, elektrikli otomobillere karşı mesafeli duran tek üretici değil. Japon Toyota'da da, her ne kadar Şangay Otomobil Fuarı'nda tam elektrikli modellerini tanıtsa da, Çin haricindeki pazarlarda hibrit motoru tercih etmesi ile biliniyor. 

Toyota'nın yanı sıra, Ford, Honda, Volvo ve Renault gibi markalar da çok satan modellerinde yakın zamanda hibrit motor seçeneğini sunmayı planlıyor.

Her ne kadar Alman üreticiler Mercedes, BMW ve Volkswagen AG de model gamına hibrit seçenekleri eklemeye başlasa da, bu markaların tam elektrikli modeller geliştirmede rakiplerinde daha iştahlı olduğu görülüyor. 

Alternatif motor seçenekleri, pazardaki konvansiyonel içten yanmalı motorların karşısına yakın bir zaman içinde çıkmış olacak. Pazarın yeni oyuncularının başarısında ise devletlerin verdiği teşvikler, akaryakıt fiyatları, şarj süresi, menzil ve maliyetler belirleyici olacak. 

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