Evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattı keşfedildi

Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünden (IHEP) bilim insanları, evrende şu ana kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.

Global Times gazetesinin haberine göre, bilim insanlarınca gözlemlenen gama ışını hattının, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip olduğu saptandı.