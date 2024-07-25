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        Haberler Dünya Diğer Evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattı keşfedildi | Dış Haberler

        Evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattı keşfedildi

        Çinli bilim insanları, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip şimdiye kadar ki en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:42 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:42
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        Evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattı keşfedildi
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        Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünden (IHEP) bilim insanları, evrende şu ana kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.

        Global Times gazetesinin haberine göre, bilim insanlarınca gözlemlenen gama ışını hattının, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip olduğu saptandı.

        ÖNEMLİ VERİLER SUNUYOR

        Bu hattın evrendeki gök cisimleri tarafından şimdiye kadar yayılan en yüksek enerjili spektral çizgi özelliği gösterdiğini belirten bilim insanları, bunun, gama ışını hatlarının yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli veriler sunduğunu bildirdi.

        Araştırma "Science China Physics, Mechanics & Astronomy" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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