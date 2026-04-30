        Evrenin sonu için yeni tarih verildi: Sanılandan daha yakın! Yeni araştırmalar evrenin "çökeceğini" işaret ediyor!

        Evrenin trilyonlarca yıl daha varlığını sürdüreceğine dair inancımız kökünden sarsılıyor. Son astronomik gözlemler, kozmik genişleme hızının değiştiğini ve "Büyük Çöküş" adı verilen senaryo ile evrenin sonunun sanılandan çok daha erken gelebileceğini gösteriyor. İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren o araştırmanın tüm detayları haberimizin devamında...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Gökyüzüne baktığımızda sonsuz gibi görünen evrenin aslında tahmin ettiğimizden çok daha kısa bir ömrü olabilir mi? Karanlık enerji üzerine yapılan yeni araştırmalar, uzayın sonsuza dek genişlemek yerine bir U dönüşü yaparak kendi içine çökeceğini ortaya koyuyor!

        EVRENİN SONU SANDIĞIMIZDAN ÇOK DAHA YAKIN OLABİLİR

        Bilim insanları uzun yıllar boyunca evrenin trilyonlarca yıl daha genişlemeye devam edeceğini varsayıyordu. Ancak son yapılan araştırmalar, evrenin ömrünün sanılandan çok daha kısa olabileceğini ve sadece 33 milyar yıl ömrü kalmış olabileceğini ortaya koydu.

        BÜYÜK ÇÖKÜŞ SENARYOSU YENİDEN GÜNDEMDE

        Kozmik ölçekte bakıldığında 33 milyar yıl, her şeyin kendi üzerine çökmesinden önceki son bir göz kırpma anı olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir rafa kaldırılmış olan "Büyük Çöküş" (Big Crunch) senaryosu, genişlemenin tersine dönerek tüm madde ve uzay-zamanın Büyük Patlama'ya benzer aşırı yoğun bir duruma geri döneceği fikrini taşıyor.

        Hızlanan kozmik genişleme nedeniyle ihtimal dışı bırakılan bu teori, yeni bulgularla birlikte şaşırtıcı ve bir o kadar da ürkütücü bir şekilde tekrar masaya yatırıldı.

        KARANLIK ENERJİ BİLDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL

        Bu dramatik sonuca giden yol, evreni haritalandırma çalışmalarımızla başladı. Özellikle evreni hızlanarak birbirinden uzaklaştıran o gizemli güce, yani karanlık enerjiye odaklanıldı.

        Karanlık Enerji Araştırması (DES) ve Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı (DESI) tarafından elde edilen son veriler yüz milyonlarca galaksiyi inceledi. Sonuçlar oldukça netti: Karanlık enerjinin genişleme üzerindeki etkisini belirleyen durum denklemi, sabit bir rakamdan ibaret değil ve zaman içinde değişime uğruyor.

        AKSİYON KARANLIK ENERJİ MODELİ NE ANLAMA GELİYOR?

        Bu tuhaf dinamik, karanlık enerjinin aslında neyden oluştuğuna dair yeni alternatif açıklamaların kapısını araladı.

        Ortaya atılan "aksiyon karanlık enerji" modeli, karanlık enerjinin hem evrende dalgalanan ultra hafif bir karanlık madde türü olan aksiyon alanından hem de uzay-zamanın dokusuna işlenmiş sabit bir arka plan genişlemesinden (kozmolojik sabit) oluştuğunu öne sürüyor.

        33.3 MİLYAR YIL SONRA NE OLACAK?

        Yeni yayımlanan makalede araştırmacılar, bu hibrit modeli mevcut ölçümlere uyguladı. Gözlemlerle en iyi eşleşen modeli alıp simülasyonu zamanda ileriye doğru çalıştırdıklarında, kozmik sonun tam anını hesapladılar: Bugünden tam 33.3 milyar yıl sonrası.

        Uzak gelecekte aksiyon alanı ve kozmolojik sabit arasındaki etkileşim, evreni aktif bir şekilde geri çekecek ve nihai Büyük Çöküş'e yol açacak. Evren sonsuz bir otoyol gibi uzamak yerine, bizi yolculuğumuzun başına döndürecek bir U dönüşü yapacak.

        BİLİM DÜNYASI YENİ VERİLERİ BEKLİYOR

        Elbette bu bilimsel çıkarımlar henüz taze ve kesinleşmek için zamana ihtiyacı var. Gözlemler kozmolojik sabitin durağan olmadığını gösterse de doğrulama şart.

        Yine de negatif bir kozmolojik sabit ve bunun sonucunda yaşanacak bir Büyük Çöküş ihtimali, mevcut analizlerdeki en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Bu devasa hikayenin sonunun nasıl geleceğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var.

        Kaynak: Live Science

        ABD'de gergin 'İran' oturumu
