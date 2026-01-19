Habertürk
        Evrim Akın'dan, Asena Keskinci'ye: Kötülük için çabalamış

        Evrim Akın, Asena Keskinci'nin kendisi hakkında ortaya attığı iddiaların, sosyal medyada 'trol'ler tarafından yayıldığını ileri sürdü

        Giriş: 19.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:25
        "Kız kötülük için çabalamış"
        Asena Keskinci’nin, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

        Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu dile getiren Asena Keskinci, Evrim Akın’ın kendisine; "Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini öne sürmüştü. Keskinci, ayrıca set süresince psikolojik zorbalığa maruz kaldığını da iddia etmişti.

        Sosyal medyada da çok konuşulan iddialar sonrası Evrim Akın, yeni bir açıklamada bulundu. Akın; "Sosyal medyadaki kullanıcılar hakiki insanlar değildi, baktık yani araştırdık. Organize olunmuş 'trol'ler ordusuydu. Kız kötülük için çabalamış" ifadelerini kullandı.

        "ALGI OPERASYONU" DEMİŞTİ

        Evrim Akın, 28 Kasım'da bir basın toplantısı düzenlemişti. Gözyaşlarına hâkim olamayan Akın, yaptığı açıklamada; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" dedi.

        Güray Keskinci
        Güray Keskinci

        Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkisi hakkında da konuşan Evrim Akın; "2008'de boşanmış. 2011'de kendisi bana X üzerinden mesaj atmış. İlk defa numarasını 2012'de veriyor. 2020 - 2021 yıllarında kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şoka girdim. 6 ay sonra buluştuk, anlattı duygularını ve 3 yıldır birlikteyiz. Aradan kaç yıl geçmiş... Kimsenin yuvasını yıkmadım. O dönemlerde benim de bir ilişkim vardı" açıklamasını yapmıştı.

        HT 360 - 16 Ocak 2026 (İsrail İle İran Gizlice Anlaştı Mı?)

        İran'da gerilim düşüyor mu? İsrail - İran gizlice anlaştı mı? Netanyahu neden "İran'a saldırma dedi? ABD'nin İran saldırısı rafa mı kalktı? Trump'ı durduran ne oldu? HT 360'da Dilek Gül sordu; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan Çağlar anlattı.  

        #Asena Keskinci
        #Evrim Akın
