Evrim Akın'dan, Asena Keskinci'ye: Kötülük için çabalamış

Asena Keskinci’nin, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu dile getiren Asena Keskinci, Evrim Akın’ın kendisine; "Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini öne sürmüştü. Keskinci, ayrıca set süresince psikolojik zorbalığa maruz kaldığını da iddia etmişti.

REKLAM

Sosyal medyada da çok konuşulan iddialar sonrası Evrim Akın, yeni bir açıklamada bulundu. Akın; "Sosyal medyadaki kullanıcılar hakiki insanlar değildi, baktık yani araştırdık. Organize olunmuş 'trol'ler ordusuydu. Kız kötülük için çabalamış" ifadelerini kullandı.

"ALGI OPERASYONU" DEMİŞTİ

Evrim Akın, 28 Kasım'da bir basın toplantısı düzenlemişti. Gözyaşlarına hâkim olamayan Akın, yaptığı açıklamada; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" dedi.

Güray Keskinci

Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkisi hakkında da konuşan Evrim Akın; "2008'de boşanmış. 2011'de kendisi bana X üzerinden mesaj atmış. İlk defa numarasını 2012'de veriyor. 2020 - 2021 yıllarında kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şoka girdim. 6 ay sonra buluştuk, anlattı duygularını ve 3 yıldır birlikteyiz. Aradan kaç yıl geçmiş... Kimsenin yuvasını yıkmadım. O dönemlerde benim de bir ilişkim vardı" açıklamasını yapmıştı.