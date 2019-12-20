Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yaman, yarışmayı sabırsızlıkla bekleyen ve Furkan yaman hayranı pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında bulunuyor. Furkan Yaman, Youtube video paylaşım platformu üzerinden çektiği komik ve eğlenceli videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, fenomen bir YouTuber olan Furkan Yaman kimdir? Genç YouTuber Furkan Yaman ile ilgili merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını detayları ile birlikte siz değerli okurlarımız için araştırdık.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Furkan Yaman Kimdir? Furkan Yaman Kaç Yaşında, Furkan Yaman Nerede Doğdu, Furkan Yaman’ın Sevgilisi Var Mı? Furkan Yaman Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Fenomen YouTuber Furkan Yaman, 04.07.1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 2019 yılı itibari ile 20 yaşında olan Furkan Yaman dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur, kendisinden büyük 3 ablası var. Babası Mehmet Yaman geçirdiği kalp krizi sonucu 15.09.2015 tarihinde vefat etmiştir. 2015’ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak 21 Ocak 2019’da ise Emrecan Önal ile birlikte Kadıköy Bahariye’de “Burger@” isimli bir hamburger dükkânı açmıştır.

Furkan Yaman, eğlence içerikleri üreten ve kendi adına açtığı Youtube kanalında paylaşan bir YouTuberdır. Youtube kanalında 3 milyondan fazla olan abone sayısı ve 795.249.748 görüntülenme sayısına sahip olan Furkan Yaman’ın Instagram hesabında ise 1MN takipçisi bulunuyor ve paylaşımları ortalama 150 bin kişi tarafından beğeni alıyor.

Furkan Yaman, kendisinin Youtube’u 4 yıl önce keşfettiğini ifade ediyor. Bu zaman diliminde YouTube’de 3 - 4 defa kanal açıp kapatan Furkan Yaman maddi yetersizlikler nedeni ile kanal ile pek ilgilenememiş ve kapatmıştır. Son olarak Furkan Yaman HD adında kanalını açan ve bu kanalda istikrarlı bir şekilde devam eden Furkan Yaman bu kanalında komik videolar paylaşıyor. Paylaştığı videolar her alanda ve her kesime hitap eden videolardır. Bu videolardaki temel amacı ise insanları eğlendirmektir. YouTuber olma hikâyesi ise kendi bünyesinde birçok deneme yanılmayı ve parasızlığını barındırmaktadır.

Furkan Yaman, kendi ad ve soyadına sahip bir futbolcumuzun olması ve henüz kendisinin tam olarak tanınmıyor olmasından dolayı daha önceden açmış olduğu YouTube kanalının ismini FurkanYamanHD olarak koymuştur. Gün geçtikçe kendisini seven ve takip eden kitlenin büyüyüp milyonlara ulaşmasının ardından Furkan YamanHD olan kanalının adını değiştirerek “Furkan Yaman” olarak adlandırmıştır.

YouTube kanalına ilk zamanlarda oyun videoları çekmeye başlamış ve Minecraft, Pes gibi oyun serileri yapmıştır. Şu zamanlarda ise daha çok vlog tarzı videolar çekmektedir. YouTube’un yanı sıra Instagram gibi diğer sosyal medya mecralarında da oldukça aktif birisidir.

İstanbul'da 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanan UEFA Süper Kupa final maçı esnasında ortalığı karıştıran isimlerin YouTuber olduğu ortaya çıkmıştı.

Deli Mi Ne Youtube kanalı ismi ile tanınan ve Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya izinsiz olarak atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ile birlikte gözaltına alınan isimlerden biri olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ali Abdülselam Yılmaz ile birlikte, Unlost lakaplı Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman, Emre Durmuş gibi Youtube'lar da gözaltına alındı.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 yarışmasında Türkiye yarışmacı kadrosunda yer alan Furkan Yaman yengeç burcudur. 1,78 cm boyunda ve 62 kg ağırlığındadır. Özel yaşamı ile ilgili pek paylaşımda bulunmayan Furkan Yaman’ın sevgilisi olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Kendisine yarışmada başarılar diliyoruz.