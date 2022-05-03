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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi EXXEN canlı izle! Villareal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Villareal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Villareal maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde yarı finalin ilk rövanş gecesinde ekranlara gelecek zorlu mücadelede İngiliz devi Liverpool, deplasmanda güçlü İspanyol ekibi Villareal'e konuk olacak. Peki Villareal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EXXEN canlı izle! Villareal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Villareal Liverpool maçı saat 22:00'de başlayacak...

VILLAREAL LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçına sahne olacak Villareal Liverpool maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Villareal: Rulli, Estupiñán, Albiol, Pau, Aurier, Capoue, Trigueros, Parejo, Lo Celso, Danjuma, Yeremy

Liverpool: Alisson; Trent, Konaté, Virgil, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Díaz.

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