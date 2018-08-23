Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara yönelik sansasyonel saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 1'i kadın 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Meral Yıldız'ın haberine göre Gürpınar ilçesi Tırşin Yaylası bölgesinde bir grup bölücü örgüt mensubunun saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine 22-23 Ağustos 2018 tarihinde Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 2 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte 2 kaleşnikof marka tüfek, 4 yabancı menşeli el bombası ele geçirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok miktarda örgütsel döküman ve malzeme bulundu.

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